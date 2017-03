Mario Franco: “el 95 % de la población de Brinkmann tiene el sistema de agua potable”

El Ingeniero Químico Mario Franco, Asesor en Aguas de la Cooperativa de Brinkmann, trazó un panorama de la situación del agua potable, como ser el almacenamiento, distribución, alcance de la red domiciliaria y el tratamiento que se le realiza.

Nota de Hernán Coria

Al respeto y al ser consultado cual es la situación del acueducto San Francisco – Morteros y en Brinkmann sobre el agua potable, manifestó: “ hoy la situación ha mejorado muchísimo, hoy nos encontramos en la localidad de Brinkmann con un abastecimiento casi normal, donde no tenemos más inconvenientes, no hemos bajado presión, los tanques se llenan normalmente y hemos tenido temperaturas altas en febrero donde no fue necesario reducir presión; ya que la provisión desde Adenor y Cotac fue normal y además hemos hecho algunos pequeños retoques en las estaciones de bombeo en la electrónica y de caudales que nos dieron tranquilidad, pese a las altas temperaturas”.

Más adelante se refirió al alcance de la red domiciliaria en Brinkmann y el tratamiento que se le realiza al agua, para lo cual explico que: “el 95 % de la población esta alanzada con el sistema de agua potable y las zonas que faltan se va a ir haciendo las cañerías por administración; pero debemos salvar ciertas situaciones de diseño para que el agua llegue bien y circule en condiciones, porque si el agua no circula bien tendremos un problema de contaminación, porque tenemos agua estancada. Por ende, hay que hacer un sistema de cañerías que tenga una dinámica donde el agua pueda moverse y renovarse”.

Luego hablo sobre los controles que se le está haciendo al agua y dijo: “con respecto a los controles que se le está haciendo al agua, son los que exige el Código Alimentario Argentino y el ENRES en la provincia, en donde se le realizan los análisis microbiológicos de rutina mensuales, tanto sea en la ciudad, en Seeber o Colonia Vignaud, se los envía al laboratorio central del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Energía, donde ellos mismos nos auditan, esos resultados se vuelcan a una planilla semáforo con los colores indicadores verdes, amarillos y rojos y nosotros estamos en verde con lo cual cumplimos con todo lo que nos exige la Provincia y el ente regulador, donde los análisis son fidedignos, fehacientes y tienen contralor; porque siempre hacemos una muestra y una contra muestra en otro laboratorio para estar seguros de lo que se está chequeando esté correcto, siendo esta muestra de contralor cada 3 meses”. Finalmente expresó que “el tratamiento de potabilización se realiza en origen y que solamente aquí se realiza el clorado que se necesita para que no se desarrollen microrganismos o bacterias, con una cantidad que se exige entre mínimo y un máximo de cloro en línea que va desde 0,5 a 1 mg por litro. La Cooperativa está clorando levemente por encima del mínimo y con estos niveles tenemos controles microbiológicos perfectos”.

El dialogo trató también del origen del agua en los acuíferos de Villa María y de los acueductos que llegan a esta zona, particularmente San Francisco – Brinkmann – Morteros, su capacidad y vida útil.