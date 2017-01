Hoy recomendaciones para prevenir picaduras de alacranes y cómo capturarlos con la Secretaria de Salud, Alicia Rodríguez. Cuidar a los niños y adultos mayores es muy importante.

Los alacranes están activos todo el año, pero en las épocas de calor hay que extremar las precauciones para evitar picaduras. En nuestra provincia, las dos especies que se encuentran con más frecuencia son el Bothriurus bonariensis y el Tityus trivittatus. Este último se diferencia por su cola con doble punta y por un color amarillo o marrón claro; y tiene un veneno más peligroso, porque puede provocar afectación neurológica e incluso llegar a ocasionar la muerte en niños o ancianos. Pero todos los alacranes son ponzoñosos, por eso siempre hay que tomar precauciones para que no ingresen en la casa y consultar inmediatamente ante cualquier picadura.

“Los alacranes son de hábitos nocturnos. Buscan ambientes húmedos y oscuros. Durante el día, se pueden ocultar debajo de piedras y troncos y también en cuevas que ellos escarban. Los zapatos, los trapos de piso, las grietas en las paredes o pisos y sitios donde se acumula leña o escombros son algunos de los espacios en los que pueden encontrarse dentro de los hogares”, explicó Laura López, responsabe del programa de Zoonosis del área de Epidemiología.

Las principales medidas de prevención a aplicar son:

– No caminar descalzo.

– Sacudir la ropa y los zapatos antes de vestirse, y la ropa de cama antes de acostarse.

– Separar las camas de la pared.

– Tener precaución al revisar cajones o estantes.

– Observar el piso del baño antes de bañarse.

– Cubrir con tela metálica los resumideros.

– Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras.

– Mantener limpio y ordenado el interior del hogar y libre de malezas una superficie amplia alrededor de la casa o campamento.

– No acumular leña, ladrillos o escombros cerca de la vivienda.

– Dentro de lo posible, revocar paredes, tapar grietas en pisos, paredes y techos.

“Un mito muy difundido es que siempre que hay un alacrán, hay otro, porque se moverían de a pares. En realidad, se trata de animales solitarios, que se reúnen solo para comer y para reproducirse”, afirmó López. Pero por eso, si se encuentra un alacrán sí es posible que haya otros -aclaró- dado que pueden haber encontrado una fuente de alimento. Ante la presencia de un alacrán, es importante revisar toda la casa y tratar de identificar el sitio por el cual ingresan o dónde se esconden.

Cabe recordar que los alacranes son arácnidos, por lo cual, cualquier insecticida de venta comercial que sirva para matar arañas puede usarse contra ellos.

En caso de que una persona haya sido picada por un alacrán, o lo sospeche, debe concurrir inmediatamente al centro de salud más cercano. Se puede aplicar hielo en la zona para aliviar el dolor, pero es importante no realizar ningún tratamiento casero. Si es posible, se debe llevar el alacrán que provocó la picadura -vivo o muerto- para ayudar a establecer el diagnóstico en forma más ágil.

Los primeros síntomas son ardor, dolor y enrojecimiento en la zona. En bebés y niños hay que prestar atención al llanto sin motivo aparente. Estos signos deben llevarnos a la consulta en forma inmediata. El cuadro puede agravarse progresivamente con taquicardia, dificultad respiratoria y vómitos.

Las ampollas anti-veneno que se utilizan ante la eventualidad de picaduras de alacranes, sobre todo en niños y adultos mayores, son elaboradas en forma gratuita por el Instituto Malbrán en la ciudad de Buenos Aires; el insumo fundamental para fabricarlas es el veneno que se extrae de la cola de los alacranes vivos.

A continuación, el paso a paso de cómo capturar los alacranes:

1) Buscar un frasco o vaso de boca ancha y en lo posible alto. Cubrir al escorpión rodeándolo con el recipiente sobre una superficie preferentemente lisa, como el piso.

2) Deslizar por debajo del recipiente una hoja de cartulina o papel grueso, de manera que el animal quede sobre la hoja y dentro del frasco.

3) Dar vuelta el recipiente sosteniendo firmemente la hoja de papel, de manera que el alacrán quede sobre la base, lejos de la boca del vaso.

4) Retirar la hoja de papel y colocar la tapa al frasco o, si se trata de un vaso, taparlo con una bolsa de nailon sujeta con una banda elástica.

Es importante aclarar que el alacrán no puede trepar las paredes lisas de vidrio o plástico, de manera que no hay riesgo de que escape al tapar el frasco; no obstante, es un movimiento que debemos hacer en forma ágil y con seguridad.

5) Entregar el escorpión al centro de referencia más cercano (ver listado al final de la nota).

Datos importantes

Si fuera posible, es preferible que la persona que haga la captura esté calzada con zapatillas o zapatos cerrados y que en el lugar no haya niños ni mascotas. También es importante aclarar que para que sirva para la elaboración del anti-veneno, el alacrán no debe ser rociado con insecticida, alcohol o ningún otro producto.

Los alacranes pueden permanecer vivos varios días en el frasco, por lo cual su derivación no debe ser inmediata, pero sí en el menor tiempo posible, para garantizar que llegue en condiciones apropiadas y para evitar posibles accidentes en casa. Si prevemos que van a pasar varios días hasta que lo llevemos al centro de referencia, colocar dentro del frasco una pequeña bolita de algodón humedecido con agua y hacer pequeñas perforaciones en la tapa para que ingrese oxígeno.