Alerta por la falta de pago en honorarios a profesores de talleres de PAMI

En contacto con Universal Medios, Sergio Coscia, Presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Brinkmann explicó a toda la comunidad la grave situación que padecen los profesores prestadores de los distintos talleres que tiene el centro.

“La obra social de PAMI ha dejado desprotegido a los adultos mayores en esta situación tan difícil, no tenemos respuesta de nada, nuestros profesores están en alerta y protesta por la falta de pagos, no cobraron marzo, abril y mayo; y esto afecta no solo a nuestra ciudad, esto abarca a todos los profesores del país”.

“Los profesores del Centro siguieron asistiendo a nuestros adultos mayores durante esta pandemia y no cobraron sus sueldos, por eso nosotros con fondos del Centro pagamos parte de sus salarios, no la totalidad porque no contamos con ese dinero, cuando ellos cobren lo devolverán…” sostuvo Coscia.

“Desde el Centro venimos insistiendo a PAMI a nivel nacional, son siete profesores de los talleres del programa HADDOTMA que están en esta crítica situación sin una respuesta”, finalizó.-

Desde hoy 01 de julio se comenzó con la atención de consultorios. La atención se hará por turno anticipado (excepto enfermería).Los turnos se harán telefónicamente al 401934 o por Whatsapp 3562-443125

Se deberá respetar fecha y hora del turno.

HORARIOS Y DÍAS.

🔅ENFERMERIA: lunes a viernes de 8:30 a 9:30hs

🔅 PEDICURÍA: lunes y Viernes de 8:30 a 10:30

🔅MASOTERAPIA: martes y jueves de 8:30 a 10:30

🔅REIKI: miércoles de 8:30 a 10:30.

Además este viernes 03 de julio comienza su atención la Psicóloga. Consultar

Audio Nota “La Supermañana”