Argentinos en el exterior: Con Alejandra Argañaráz, situación de la pandemia desde Montreal, Canadá

Montreal es la ciudad más extensa y populosa de Quebec, la provincia que resultó más afectada en Canadá por la pandemia del Covid-19 y que hasta el momento presenta cerca de 52.000 casos de infección confirmados, con 4794 decesos.

Recorriendo el mundo vía skype para dialogar en TDN, Canal 10, con brinkmanenses que viven en el exterior. Esta vez junto a Alejandra Argañaráz quien vive hace 25 años en Montreal, Canadá junto a su hijo Mateo (12 años).-

Argañaráz contó “Montreal, la capital de Quebec, la situación fue dura al comienzo, algo desconocido que ha atacado mayormente a los adultos mayores, las residencias de ancianos fueron caldos de cultivo para el coronavirus, se cobraron muchas muertes y es muy triste; el golpe a la economía también lo es, como sucede en Argentina, pero países con realidades diferentes…”.-

Cómo afectó la pandemia si situación laboral. Explicó “en mi caso no resultó dificultoso, suelo trabajar mucho desde casa, mi trabajo es la dirección artística en series animadas para niños y en estos momentos no me encuentro elaborando ninguna serie pero con varios proyectos a futuro; pero con frecuencia usamos el teletrabajo; esto me permitió poder cuidar de mi hijo en este confinamiento, las clases quedaron totalmente suspendidas de manera presencial lo cual estamos realizando las actividades desde casa, como todos, pero esperando volver pronto; de todos modos el 22 de junio acá comienza el receso por vacaciones con la llegada del verano…”.–

Sostuvo “las realidades son muy diversas, si bien se tomaron medidas, los primeros meses la gente siguió circulando, seguía entrando y saliendo gente lo cual implicó un mayo contagio; afortunadamente nosotros estamos alejados del centro de la ciudad, estamos más aislados y contamos con espacios verdes amplios, y en estos últimos días se nos habilitó reuniones en espacios abiertos, ya que comenzamos con la época templada; los meses más fríos del año son enero y febrero…”.-

Sobre su regreso a la Argentina. “Trato de volver cada vez que puedo, año de por medio quizás, en 2019 estuve en mi querida Brinkmann visitando a mi familia, siempre que podemos volvemos, el cariño es inmenso y estamos en permanente contacto, mando un abrazo enorme a todos allá, en especial a mi familia y amigos…”.-

Situación actual

Canadá comenzó en las últimas semanas una flexibilización escalonada de las restricciones adoptadas durante la pandemia de coronavirus, con el llamado del primer ministro, Justin Trudeau, a mantenerse vigilantes y dar pequeños pasos para evitar un resurgimiento del Covid-19.

La provincia de Nuevo Brunswick, en la costa atlántica, fue la primera en relajar las medidas de distanciamiento social con apertura de parques y playas, tras permanecer una semana sin nuevos casos.

Saskatchewan, ubicada en el oeste, está lista para dar luz verde a la apertura de empresas la próxima semana. Y las provincias de Ontario y Quebec, donde se registraron la mayoría de los casos del país, en su mayoría en hogares de ancianos, presentaron esta semana los cronogramas de reapertura de sus economías.

Las “provincias y territorios podrán avanzar a un ritmo diferente”, dijo Trudeau. El primer ministro canadiense destacó la necesidad de tomar un enfoque gradual y coordinado para garantizar que se hace “con mucho cuidado, con base en el mejor asesoramiento científico”. “Si nos equivocamos, todo lo que hicimos, todo lo que sacrificamos durante las últimas semanas, podría haber sido en vano”, advirtió.

