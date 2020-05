Argentinos que viven en el exterior: Coronavirus en Sidney, Australia, junto a Agustín Pagani

Recorremos el mundo mediante Skype para conocer cómo viven los Argentinos en el exterior en tiempos de coronavirus.

El joven de Brinkmann, Agustín Pagani, se encuentra viviendo desde hace 3 meses en Sídney, Australia. Llegó allí en febrero de este año y al poco tiempo su rutina se vio afectada por el avance del coronavirus a nivel mundial.

Hoy en TDN, Canal 10, Agustín contó “llegué a Sidney junto casi con el coronavirus”(risas) “un viaje pensado con tiempo para estudiar Inglés y por trabajo”. “Elegí una de las ciudades más grandes de Australia y una de las más lindas sobre todo por sus playas, pero además por el estudio y la posibilidad de trabajo; en diciembre se vence mi visa pero será renovada, seguiré recorriendo el mundo, vuelvo para saludar a la familia y seguir…”.-

El creciente número de contagios de coronavirus a lo largo del mundo ha obligado a las diferentes naciones a tomar medidas sanitarias para intentar poner un freno. La gran mayoría de los países optaron por cerrar sus fronteras y aplicar una cuarentena obligatoria, mientras que otros apenas sugirieron a los ciudadanos que se quedaran en sus casas.

Pagani explicó que “vivo en un hostel actualmente junto a otros argentinos y extranjeros; un lugar muy cómodo y sintiéndome a gusto; tomamos los recaudos necesarios luego de conocer cuáles son las medidas preventivas por el Covid-19, lavarse las manos, el distanciamiento, etc; pero no es tan estricto como en Argentina, acá el uso del barbijo no es obligatorio, podemos salir a trabajar, las clases se retomaron, el transporte nunca dejó de funcionar, las playas y espacios verdes habilitados para deportes; y en los últimos días al estar en nueva fase de cuarentena se habilitaron bares y restaurantes…”.-

Destacó “mis primeros días en Sidney fueron trabajar como delivery de comidas, y actualmente me desempeño en una fábrica de construcción de ascensores; a pesar de lo que implica el difícil momento de la economía a nivel mundial estoy trabajando; el estudio por el momento de manera one line debido a que las clases retomaron pero no en todos los niveles…”.-

“A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, allí no se implementó una cuarentena y que “se vivió muy libre”. De hecho, refirió que comenzaron a salir nuevamente a las calles ya que arrancaron las clases. “Lo que había acá es un autoaislamiento, se le pidió a todos los ciudadanos que permanecieran en sus casas todo el tiempo posible. Que todos aquellos que pudieran hacer trabajo desde su hogar, lo hicieran. Cerraron muchos locales pero hubo una gran cantidad de rubros que siguieron funcionando. Y la gente tenía permiso para seguir saliendo a la calle”.

Si bien las medidas fueron menos rigurosas, ya que solo solicitaron que se respeten las distancias sociales y que se queden en sus viviendas, lo cierto es que la situación está “bastante controlada”.

Dejó un cálido saludo para sus familiares y amigos de la ciudad de Brinkmann.-

Fotos redes sociales: