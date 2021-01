Asumió el nuevo titular de la Comisaría Brinkmann, Of. Principal Emmanuel Carrizo

Como estaba previsto, en la sede del Teatrillo Municipal, se realizó la presentación, firma de acta y posterior conferencia de prensa, para dejar en funciones al flamante titular de la Comisaría de Brinkmann Oficial Principal Emmanuel Franco Carrizo.

Participaron de dicho acto, el Comisario Inspector Pablo Berardo, Director de la Unidad Regional Departamental San Justo, Subdirector Comisario Inspector Victor Fabian Quevedo, Subcomisario saliente de Brinkmann Facundo Bosco y el Intendente Municipal Dr. Gustavo Tevez.

Luego de la bienvenida a cargo del Intendente Tévez, entre sus primeros conceptos, Carrizo expresó:

Trato de estar en todo, estoy siempre en el terreno, ayudando a mis compañeros para lograr los objetivos.

Luego de interiorizarme de la situación de Brinkmann, visitaré el resto de las dependencias a mi cargo.

Hay un buen equipo de trabajo; veré como sumar y aplicar los nuevos lineamientos de trabajo.

Si bien siempre se necesita más, la dependencia está bien equipada para hacer frente a las distintas situaciones que se vayan dando.

Por su parte el Subcomisario saliente Facundo Bosco, dijo “que en principio cuesta asumir cambios, interpreto que es para mejor; me voy tranquilo porque me he podido dedicar a una comunidad muy importante, respetuosa, una ciudad muy activa, no tengo más que palabras de agradecimiento…”

Pablo Berardo titular de la Departamental expresó: “Hacer seguridad no es matemático. Las medidas preventivas se van adecuando.”

“Estamos reinventándonos permanentemente en seguridad pública. La capacidad de escuchar al vecino es la base para apuntar en cuestiones de seguridad junto a la tecnología”