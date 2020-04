Brinkmann: Por ahora los barbijos NO SERAN OBLIGATORIOS. Lo confirmó Tévez

En la última parte de la conferencia de prensa realizada en la tarde del viernes junto a autoridades del COE Central, el Dr. Gustavo Tévez confirmó que por ahora, los barbijos no serán obligatorios dentro del radio urbano de Brinkmann.

Luego de las expresiones del Dr. Diego Alonso en torno al tema, sobre las sugerencias de las autoridades sanitarias, el mismo Intendente Municipal Dr. Gustavo Tévez dijo al respecto:

“En nuestra ciudad veníamos estudiando la posibilidad de hacer obligatorio el uso de los barbijos y siguiendo las recomendaciones de las autoridades Ministeriales por el momento no lo vamos a hacer. El Decreto está avanzado, en estudio, pero escucharon ya los fundamentos por los cuales aún no es necesario. Hoy, no se va a aplicar. Quizá dentro de algún tiempo tengamos que decir que se hace obligatorio el uso.”

“Esto no quiere decir que si alguien desea utilizarlo porque se siente más seguro o porque lo considera oportuno lo puede hacer.”

“No va a haber una norma que obligue a su uso por el momento en nuestra ciudad”