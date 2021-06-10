Brinkmann: Continúan operativos de vacunación con primeras y segundas dosis

Según el último reporte desde el Centro de Salud Municipal Dr. Saied Saleg, este viernes 11 de junio continúan los operativos de vacunación anti-covid con la aplicación de dosis.
Corresponden a segundas dosis de AstraZeneca y primeras dosis de la Sputnik V.
VACUNACIÓN VIERNES 11/06/2021
2° DOSIS ASTRAZENECA
14:00 HORAS
ACASTELLO MIGUEL ANGEL BARTOLO
Acevedo Adolfo Omar
AGUILAR JUAN MANUEL
AGUIRRE LUIS CARLOS
AGUIRRE RICARDO ISMAEL
AKERMAN JUAN AURELIO
ALASIA ROSA ANA
ALBERIONE SILVIA MARIA
ALBERTI MARIA ROSA
ALBORNOZ GUSTAVO PEDRO
ALLENDE JOSÉ LUIS
ALLENDE MIRTHA LUISA
ALLENDE OMAR ERNESTO
ALLENDE STELLA MARIS
ALTAMIRANO MARIO IGNACIO
AMBROGGIO RAQUEL MARIA
ANGHILANTE RICARDO
ARMENTA GREGORIO FEDERICO
ARNAUDO NORMA TERESA
ASTRADA JOSE GABRIEL
AVATANEO SELVINA MARIA
AVILA BEATRIZ LUISA
AVILA OMAR DEL VALLE
BALBO JUAN PEDRO
BALDO ANA MARIA
BALDO LILIA TERESA
BARONE CESAR GUSTAVO
BAZAN ALIDA ROSA
BAZAN ELENA MERCEDES
BELTRAMINO NORBERTO FRANCISCO
BELTRAMO EMILIA MARIA DEL CARMEN
BELTRAMO HERALDO FLORENCIO
BERTONA RITA DEL CARMEN
BERTONE NESTOR
BIANCHI PEDRO ALBERTO
BLANGINO ANA MARIA DOLORES
BOCCO LUCI ANITA
BOIDI HORACIO JOSE
BOLANO LUIS ALBERTO
BOSSIO GRACIELA SUSANA
BRAVO NORMA MARIA
BRUNO MARIA TERESA
BURATTO OSCAR LUIS
BURGENER BEATRIZ ELENA
BURGENER STELLA MARIZ
CAMPOS ESTELA MARIA
CAMPRA MARIA ESTHER RITA
CAPELLINO MONICA SUSANA
CARCANO CLARA MARIA
CARIGNANO NORMANDO LUIS
CARLESSO ALICIA MARÌA
14:30
CASTILLO ALCIDES
CASTILLO JUAN CARLOS
CAVALLO SUSANA TERESA
CENTURION MARIA FRANCISCA
CHAVEZ LUIS ROLANDO
CORDOBA ANDREA CLIDES
CORIGLIANI ANA MARIA
CORONEL ALONSA LUJAN
CORTEZ LUIS ROQUE
CORVALAN ESTELA MIRTA
CRAVERO DORA ESTHER
CUELLO MATILDE RAMONA
CURIOTTI ADRIANA AMALIA
CURIOTTI ALICIA DOMINGA
CURIOTTI EDIT MAGDALENA
CURIOTTI MABEL INES
DALMASSO IVANA MARIA
DAVICO VILMA CATALINA
DELSOGLIO ADRIANA DOMINGA
DELSOGLIO RAUL FRANCISCO
DEMARCO SANTIAGO JOSE
DEPETRIS MIRTA BEATRIZ
DEPETRIZ SERGIO OMAR
DOTTA JUAN ANGEL
DOTTA OMAR ALBERTO
ECHAVARRIA GREGORIO
ECHAVARRIA RAMON HUMBERTO
ENRICO ALBINA JACINTA MARIA
ETCHEGONCELAY NORMA GLADYS
ETICHETTI JOSE ALBERTO
FAGIANO IMELDA ANTONIA
FARIAS ANTONIA EDIT
FASSI GLADYS DOMINGA
FASSI LEONILDA ISABEL
FERRARI RICARDO HECTOR
FERRERO ALBERTO FELIX
FERRERO GRACIELA AGUSTINA
FERRERO MARIA DOMINGA
FERRERO RAQUEL NOEMI
FERRERO RAUL PEDRO
FERREYRA MARIA TERESA
FIGUEROA ENRIQUE MARIO
FOLCO ISABEL GRACIELA
FONT BEATRIZ TERESITA
FORNASERO WALTER ERNESTO
FORNERIS ITALO ANTONIO
FORNERIS RENE JUAN
FOSSATTO ENRIQUE JOSE AMBROSIO
FOSSATTO ROBERTO ERNESTO
FRANZOTTI ALBA TERESA
FRENCIA EDIT FILOMENA
VACUNACION VIERNES 11/06/2021
1° DOSIS SPUTNIK V
15:00 HS
ACOSTA GRACIELA VILMA
ACOSTA LUIS ALBERTO JUAN
ACOSTA MARIA ESTELA
ACUÑA BEATRIZ SUSANA
ACUÑA ENRIQUE SIMON
ACUÑA MARTÍN OSMAR
AGUIRRE CARLOS RAFAEL
AGUIRRE STELLA MARIS
ALBARRACIN ALICIA LILIANA
ALISIO GERMAN ALEJANDRO
ALVAREZ RODRIGO
ANGULO DANIEL FRANCISCO
ANGULO ENRIQUE MIGUEL
APONTE MIRTA SUSANA
ARANDA HUMBERTO
ARMANDO VICTORIO MATEO
BARBONAGLIA MARCELA ANAHI
BARROS SERGIO DAVID
BAZÁN JORGE DEL VALLE
BAZAN MARIA FERNANDA
BENAVIDEZ MARIA ROSA
BENAZZO NORA BEATRIZ
BERGONZI RUBEN ALBERTO
BERNARDI ESTELA GGUADALUPE
BERRA LUCIANA CRISTINA
BLENGINO CARLOS DANTE
BONIVARDO ANA MARIA
BORGONOVO VILMA MARGARITA
BRACAMONTE ARACELI ANDREA
BRACAMONTE MARIELA
ALEJANDRA
BRAVO HORACIO RAUL
15:30 HORAS
BUSTOS JUAN JOSE
CASTILLO JAVIER
CEDEÑO WALTER RUBEN
CEJAS ELBA LAURA
CLARET JUAN BAUTISTA VICTORIO
CORDOBA ARMANDO AMADO
CORDOBA FACTIMA DEL CARMEN
CORIGLIANI NILDA CATALINA
CORONEL EDITA RAMONA
CORTEZ ALBERTO ENRIQUE
CORTEZ OMAR IGNACIO
COSTANTINO MARIA ALEJANDRA
CORVALAN RAMON
DALMASSO BARTOLOME CELESTINO
DALMASSO FACUNDO LUIS
DALMASSO OLGA JUANA
DALMASSO SIMON ANTONIO
DANIELE ANALÍA DEL VALLE
FAGNOLA SILVIA BEATRIZ
FARÍAS MARCOS DEL VALLE
FARIAS SERGIO RUBEN
FARIAS SILVIA BEATRIZ
FERNANDEZ MARCELA DEL VALLE
FESSIA DANIEL CEFERINO
FROLA PATRICIA
FUNES HORACIO VIDAL
FUNES NELSON FABIAN
FUNES NESTOR FABIAN
GAGGI LUCAS AGUSTIN
GANDOLFO CLAUDIA BEATRIZ
GARNERO NORBERTO FRANCISCO
GATTI FABIO CARLOS
16:00 HORAS
GERBAUDO SILVIA MARIA
GONZALEZ CLAUDIA BEATRIZ
GONZÁLEZ LILIANA NICOLASA
GONZALEZ SILVIA BEATRIZ
GORGERINO PABLO ALFREDO
GRANT ROSANA ISABEL
GUTIERREZ CLEMAR ADRIAN
GUZMAN CARLA MARIANA
HECK GRACIELA MABEL
HEREDIA LAURO ROMULO OSCAR
HEREDIA MARIA ISABEL
HERRERA ESTHER
HOFSTETTER SONIA ISABEL
IBAÑEZ MARIA EVA
ISLEÑO DOMINGO ANTONIO
JAPPERT MONICA SOLEDAD
Juarez Nanci Beatriz
JUNCOS JACINTO ANDRES
JUNCOS MARÌA LUCÌA
LEDESMA NORMA BEATRIZ
LENCINA SANDRA STELLA MARIS
LOPEZ NELDO JOSE
LOPEZ RICARDO ENRIQUE
LOPEZ ROBERTO EUSEBIO
LUDUEÑA ALEJANDRA DEL VALLE
LUDUEÑA JULIO CESAR
LUNA ANA BEATRIZ
MARTINEZ FATIMA MARISA
MEDINA NANCY BEATRIZ
MERCADO MARIO GUSTAVO
16:30 HORAS
MOLINA ALEJANDRO JUAN
MONTIEL MARIA CRISTINA
MORES LILIANA ISABEL
MORSONE MARIA GABRIELA
MULLER RAUL PABLO
MUSSO TULIO GASTON
NAVARRO MIRIAN BEATRIZ
NAZ DEOLINDA
NAZZI DIEGO FERNANDO
NIEVA ANGELICA MAGDALENA
NIEVA RAMON ALDO
ORONA SILVIO FREDI
PAGLIERO MONICA R
PERALTA JUAN ARTEMIO
PERALTA RAMON ADELMO
PEREYRA WALTER MALAQUIAS
PEREZ MARIA DEL VALLE
PEREZ MARISA JUANA
PEROSINO MARCEL SERGIO
PORPORATTO EVANGELINA MARIA
PORPORATTO LUCAS MATIAS
POSSETTO ONILDO ALFONSO PEDRO
PRADO ANDREA AMANDA
RAMALLO CLAUDIA ROSA
RAMALLO ERNESTO DANIEL
RAMALLO LUIS ALFREDO
RAMALLO VILMA BIBIANA
RAMIREZ HECTOR MARIO JESUS
RAMIREZ RENE ORESTE
17:00 HORAS
RINALDI VICTOR HUGO
RODRIGUEZ CANDIDO ROSA
ROMANO JUAN CARLOS
ROSSO HUGO DANIEL
RUIS NESTOR AMERICO
SACAVINO NESTOR DANIEL
SANTILLAN VIVIANA NOEMI
SARRIA TERESA MARCELA
SCIANCA DANTE GERMÁN
SCOLASTRICHI MARISA DEL VALLE
SENSINI ANDRES GUSTAVO MARIA
SERVETTI DOMINGA LEONOR
SOLDÁ CLAUDIA ANDREA
STERZER MARIO ALBERTO
TISERA FABIAN GUILLERMO
TISSERA MARIELA GENOVEVA
TOMASINI SILVIA MARGARITA
TONINI ANALIA DEL VALLE
VACA BEATRIZ CARMEN
VACA CARLOS OMAR
VACA GLADYS VIVIANA
VARELA JOSÉ RAMÓN
VARESIO MATIAS GABRIEL
VEGA MYRIAM DEL VALLE
VERCELLI CLAUDIA NORA
VILLARRUEL OMAR AMERICO
VIVAS LUIS ATILIO
VIVAS VICTOR HUGO
VOISARD HUGO ALBERTO
ZANINETTI MARISA DEL VALLE