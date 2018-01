Brinkmann: dos personas fueron detenidas por hechos de violencia familiar

DOS PERSONAS DETENIDAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

Desde la Comisaría de Brinkmann informaron que el primer hecho ocurre el día 01 de enero a las 08.00hs, en el domicilio ubicado por calle San Martin Al 600, lugar donde la denunciante una mujer de 41 años, minutos después de apersonarse en sede policial para realizar una denuncia por Violencia Familiar en contra de su ex pareja Sr. YERDO de 28 años, regresa a su vivienda, donde se percata que la puerta de ingreso se encontraba trababa, y que posiblemente en el interior se encuentre su ex, por lo que personal policial se hace presente en el lugar, haciendo uso de la fuerza pública para poder ingresar a la vivienda, constatando la presencia de la ex pareja de la denunciante, el cual habría ocasionado varios destrozos en el interior de la misma. Se logra la aprensión de ésta persona y se la traslada a sede policial a disposición de la Fiscalía de Feria de San Francisco.

El hecho restante ocurre en la mañana del día martes, en calle J. M. Estrada 1300, lugar donde una víctima de violencia familiar pone en conocimiento a la Policía que su ex pareja Sr. NIEVAS de 29 años, con quién tiene vigente una orden de restricción se encontraba en su domicilio ocasionado molestias, personal de Comisaría se hace presente de inmediato donde efectivamente se constata la presencia del Sr. NIEVAS, a quien se lo logra aprehender y trasladar a sede policial, donde se pone en conocimiento a la Fiscalía de Turno de los Tribunales de San Fco., ordenando la detención del mismo por el delito de *Desobediencia a la Orden Judicial. Señalando que éstos dos últimos fueron trasladados hacia la Cárcel de la Ciudad de San Fco.