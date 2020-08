Campaña nacional de concientización de Lalcec: “Si querés cuidarte, salí de tu casa”.

Así se denomina dicha campaña, de alcance nacional, que tiene como propósito procurar que la ciudadanía tome conciencia de que como dice el lema de la red: “prevenir es amar la vida”. Por esa razón es que está a favor del cuidado de la población y las recomendaciones vinculadas a resguardarnos del COVID19: distanciamiento social, barbijos, no realización de reuniones sociales, extremar las medidas de higiene, etc.

Pero lo que nos ocupa también, es el cáncer. Con preocupación vemos que han disminuido en un 80% los estudios de prevención debido a que el foco actual es solamente el COVID-19. Nuestra misión es una Argentina sin cáncer y solo llegaremos a conseguirla a través de la prevención y detección temprana. Eso es justamente lo que hoy no está pasando. Nuestra prioridad, ayer, hoy y siempre, deben ser nuestros pacientes.

Nuestro objetivo es que la gente continúe con sus tratamientos y pueda realizarse sus estudios de prevención y poder disminuir el índice de mortalidad. Ello constituye también una actividad esencial permitida y es nuestro deber concientizar a la gente para que esto ocurra. 60.000 personas mueren al año en Argentina por el cáncer, lejos una cifra muy superior a la pandemia.

LALCEC Brinkmann, adhiriendo a esta premisa de la institución madre, recomienda que no solo se cuiden del coronavirus, protéjanse también de otras patologías que son causales de muerte. Por eso, como bien dice el slogan de campaña. “Si querés cuidarte, salí de tu casa”. Pero no salir por el gusto de salir, sino salir para hacerte los controles preventivos y curativos.

LUZ DE VIDA comunica a todas las mujeres desde 40 años o antes, si tiene antecedentes, de las comunidades de su jurisdicción: Brinkmann, Seeber, Colonia Vignaud y La Paquita, que ya está en funcionamiento su mamógrafo, con prácticas todos los miércoles, para que no tengan que ir más lejos para tal control fundamental.

Convenios con algunas mutuales y obras sociales, descuentos especiales para asociadas de Luz de Vida y mamografías a valores de costo para cualquier otra interesada. No esperes el año que viene, hay motivos prioritarios que no pueden esperar, la prevención del cáncer es uno de ellos, no se puede postergar para el año que viene.

Consultá previamente y reservá tu turno en su local social de Alicia Moreau de Justo 387, teléfono 401270, de Brinkmann.-