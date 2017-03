Clausuran locales. Uno por juegos de azar y otro por alcohol a menores Reviewed by Momizat on Mar 18 . En la madrugada del día sábado, efectivos policiales de la Comisaría de Brinkmann y Jurisdicción, con el apoyo de miembros del grupo G.E.R.S., irrumpieron en do En la madrugada del día sábado, efectivos policiales de la Comisaría de Brinkmann y Jurisdicción, con el apoyo de miembros del grupo G.E.R.S., irrumpieron en do Rating: 0