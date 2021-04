Club San Jorge: Hasta el domingo 11 continúa la inactividad en el deporte

Lo confirmó Lucas Perossino, Presidente del Club San Jorge: “No habrá actividad hasta el domingo 11, oportunidad que se evaluará la situación sanitaria local, y el contexto general, para saber que decisión se toma en un futuro”.

Al hacer referencia a su punto de vista por los casos de covid, expresó que “está muy preocupado por lo que ocurre, y aquí hay que “priorizar la salud, por sobre todas las cosas”.

No obstante aclaró que la comunidad no soportoría otro año sin actividades. Aclaró que “los casos está comprobado que no se dieron en el ámbito de los clubes, sino que los contagios provinieron de afuera”

Nota “La Supermañana”- UniversalMedios