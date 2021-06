Comerciantes autoconvocados mostraron su satisfacción por la reunión con el Municipio (video)

Luego de la reunión mantenida entre representantes de los Comerciantes Autoconvocados y el Intendente Municipal junto a miembros del DE. se convino un impase para dar respuesta a los requerimientos planteados.

Fabricio Cerutti, Mara Barengo y Gonzalo Guzmán, expresaron que “fueron bien atendidos y que el Intendente se comprometió en dar una respuesta, inclusive en llevar la inquietud a otras localidades, para analizar que se puede hacer.”

Las declaraciones de los representantes del grupo, fueron formuladas una vez que concluyó la reunión y eran aguardados por todo el resto de los participantes de la movida.

Puntos planteados en la nota firmada

• Horarios de cierres de despensas y mercaditos que se extiendan por lo menos hasta las 21 hs.

• Que agudicen los controles nocturnos, evitando clandestinas y focos de contagio.

• Que se controle la circulación de personas de otros lugares sin finalidades permitidas.

• Que podamos trabajar con todos los protocolos en horarios normales y habituales.

• Extender los horarios a la normalidad permitiendo sólo el ingreso del 30% de la capacidad del lugar, que los controles sean más efectivos y para todos iguales

• Que los clubes y gimnasios privados continúen con sus disciplinas deportivas, con protocolos y cuidados, muchos viven de ese ingreso

• Que los salones, bares y restaurantes puedan realizar eventos con protocolo al 30% de su capacidad y con control del municipio, no de seguridad privada, que puedan seguir trabajando no a su capacidad total, pero que no se les quite la posibilidad de tener ingresos.

• Aumentar controles nocturnos y no tanto comerciales.

• Permitir las actividades al aire libre, individuales y grupales. Hay estudios de sobra que avalan que el deporte y la actividad física ayudan contra el virus (Covid 19) y contra muchas mas patologías. Y no hace falta ser médico para leer eso en cualquier estudio que este publicado.

Por su parte, los comerciantes se comprometen a cumplir con las normas y protocolos.