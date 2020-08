Comerciantes de Brinkmann marcharán el lunes 17 de agosto

Los comerciantes de diversos rubros de Brinkmann marcharán el próximo lunes 17 de agosto por las calles de la ciudad en reclamo para una mayor flexibilación en horarios de atención al público; apertura de sus negocios los días sábados y poder trabajar de manera libre y no sujetos a la terminación de DNI.

En contacto con Universal Medios, Carolina Bazán del rubro Peluquería sostuvo “los comerciantes de Brinkmann no somos escuchados, ya hemos pedido ayuda y consultas desde el Centro Comercial, se enviaron notas y no tenemos respuestas; necesitamos poder ampliar nuestros horarios de atención y sobre todo los días sábados para poder trabajar más, en mi caso particular, trabajo en un 30% nada más, mientras que el negocio que tengo en Morteros en un 100% y desde junio puedo dar clases en mi academia de peluqueros con grupos reducidos, somo 8 personas en el lugar respetando todas las normas de bioseguridad…simplemente queremos trabajar, tenemos que pagar impuestos, alquileres, gastos fijos y se nos hace insostenible esto”, sentenció.-

Agregó “ojalá no lleguemos a la marcha y nuestro Intendente Municipal pueda llamarnos para charlar y solucionar estos problemas, queremos trabajar porque la situación es muy dura; de lo contrario marchamos el lunes 17 de agosto 16hs desde la Rotonda en auto o bicicleta”.

Audio Nota “La Supermañana”