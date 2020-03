Comunicados de instituciones ante las medidas tomadas por el coronavirus

SUSPENDER HASTA EL 31/03 LOS ENCUENTROS DEL GRUPO ALCO Y ALQUITOS.

Firma el comunicado, Monica Gaetan; Responsable Grupo Alco Brinkmann.

📍Debido a la situación de público conocimiento, en la cuál se pide a toda la ciudadanía evitar todo tipo de aglomeración de personas, se comunica las siguientes medidas y recomendaciones:

✅ 1. que los pacientes sanos, que requieren controles de rutina, los posterguen hasta tanto se normalice la situación, optando por consultas telefónicas, las cuales serán atendidas por cada médico.

El IPDFS en concordancia con lo dispuesto por el Gobierno Nacional suspende el dictado de clases hasta el día 31 de marzo en sus tres niveles educativos. Entre todos debemos cuidarnos.

Cordialmente, representante legal y dirección del IPDFS.

EL ENTE REGIONAL DE LOS ESTADOS MUNICIPALES DEL NORESTE CORDOBÉS ADHIRIENDOSE A LA NORMATIVA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, Y EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO INTERMUNICIPAL DE FALTAS DISPONE:

Con motivo de la problemática de Pandemia existente, se tomaran las siguientes medidas que modificaran, el actuar habitual de nuestra institución:

Recomendamos al público que con respecto a sus inquietudes/dudas lo realicen a través de nuestras líneas telefónicas (03562) 400889, dirigirse al edificio solo en caso de urgencias.-

ATENCIÓN AL PÚBLICO: ingreso restringido al edificio para descargos/impresión de cedulones, no más de dos personas.-

Asimismo habiendo adherido a las medidas de prevención existentes, reforzamos nuestro compromiso, pedimos responsabilidad a los ciudadanos de las distintas localidades que forman parte de nuestro ente y solicitamos:

* Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con gel antiséptico. Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado debe durar al menos 40–60 segundos.

* Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo (no sobre la mano) o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar.

* Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.

* Limpiarse las manos después de toser o estornudar.

* Limpiar regularmente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

* Ventilar los ambientes.

*No automedicarse.

* Permanecer en sus viviendas por el plazo de 15 días

* Evitar asistir a reuniones familiares o de amigos

* No asistir a lugares muy concurridos.

ES IMPORTANTE QUE NOS CIUDEMOS ENTRE TODOS!

Victor Blengino, Presidente de EREMNEC.