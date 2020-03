Conferencia sobre Dengue y Coronavirus: “No podemos estar enfrentándonos entre vecinos”

Autoridades Municipales encabezado por el Intendente Dr. Gustavo Tévez, la Secretaria de Salud Dra. Alicia Rodriguez, de Servicios y Obras Walter Olivera y el Oficial Principal Fernando Bazán brindaron una conferencia de prensa en la Sala de Actos Municipal para informar sobre las problemáticas del Dengue y el Coronavirus.

Si bien el encuentro con los medios de prensa se generó a partir del traslado de una persona en el día de hoy a la ciudad de San Francisco, la conferencia sirvió para aclarar que se hace desde el Municipio y cual es el protocolo que se sigue para cada caso.

El Intendente aclaró que no iba a hablar sobre trascendidos o comentarios que se hacen en las redes sociales, sino con la información oficial.

Particularmente en el caso de la persona trasladada a San Francisco dijo: “Es un paciente que está en estado de aislamiento desde el día domingo y tiene una patología base que es la diabetes y tuvo una descompensación. Yo también me imagino que debe ser por la situación de estrés que está viviendo la familia”.

La Dra Alicia Rodriguez quién intervino en el caso aclaró sobre el procedimiento realizado al paciente: “Nosotros sólo seguimos con el protocolo que exige el Ministerio, o sea que todo paciente que llega desde el exterior pasa a cuarentena. Puedo asegurar que esta Familia lo ha hecho bien, que no han incumplido, son gente grande y nos conocemos todos.”

El paciente hizo una hipoglucemia, por ende se le bajó la glucosa y tuvo un poco de fiebre 38º; por protocolo no puede quedar acá, tiene que ir a un lugar para hacerle todos los estudios. Fue a San Francisco, donde está preparado una área y el Ministerio determinó que hay que llevarlo a ese lugar”. Al paciente se le hicieron los análisis, una radiografía y está todo normal; por supuesto que el hisopado dura 24 horas, pero el paciente está estable, está deambulando, está bien… Tenemos que pensar antes de escribir… tenemos familia, no nos gustaría que nos hagan eso a nosotros… es terrible los audios que he escuchado…

“Los análisis para determinar si esa persona tiene coronavirus fueron hechos y se sabrá en 24 horas si es positivo o negativo… lo hemos llevado por una cuestión de protocolo, y la ambulancia tiene que ir así, el chofer tiene que ir vestido de esa forma para que no se enferme y cuando llega se saca esa ropa y se pone en una bolsa y se lleva a residuos patógenos, y la ambulancia se desinfecta y se deja abierta dos horas al sol para airearla, siempre se hace de esa forma.”

Declaraciones del Intendente

“Hemos trabajado en estos últimos días muy intensamente con las Agencias de Turismo, siguiendo un protocolo para quienes llegan del exterior, sabemos que hay 60 personas, que van llegando semana a semana, tenemos las fechas”; agregó “se explica el protocolo, se informa que deben hacer cuando llegan a la ciudad, el pedido de aislamiento, detallamos en que consiste, y entregamos la Legislación Nacional, con los Decretos Municipales y se les informa que los profesionales de la salud les realizarán un seguimiento”.

“Del domingo hasta la fecha se hizo este tipo de controles; y tener en cuenta que para aquellos que viajaron a zonas rojas y a los que no también, por haber estado en aeropuertos y en contacto con mucha gente deben realizar igual la cuarentena”.

“Ante todo quiero transmitir seguridad a toda la población de Brinkmann de que estamos trabajando, estamos abocados a estas nuevas problemáticas, el dengue y el coronavirus, y en permanente contacto con las Autoridades Provinciales, en materia de salud y debemos aguardar esas indicaciones”.

“Todo el personal municipal y secretarios están ocupados en esto; pueden acudir a nuestros contactos, estamos para ayudar a todos en la medida que se hagan las cosas bien; esperamos mensajes que nos ayuden a sumar, datos que sean para colaborar.”

No podemos estar enfrentándonos entre vecinos. Las redes y las nuevas aplicaciones son un arma de doble filo; es importante tener el respeto entre nosotros, en casos de no tener información oficial, tratar de no publicar o no enviar mensajes para no dañar, aprendamos a respetarnos entre todos. Nadie quiere enfermarse y nadie quiere enfermar a nadie, tengan en cuenta eso. Siempre consultar antes de sacar conjeturas”.

Hay 31 personas cumpliendo aislamiento.