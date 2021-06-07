Continúa la campaña de Vacunación anti covid-19. Hoy se superan los 3.000 inmunizados

El Gobierno de la ciudad de Brinkmann informa que hoy lunes a partir de las 14 horas, continúa la Campaña de Vacunación anti covid-19. Los nombrados deben presentarse en el Centro de Salud, respetando los protocolos.
Listado de personas
AMIONE MANUEL ALEJANDRO 35870723
BLANGETTI CINTIA LUCRECIA 32795965
BUSTOS RAMÓN 23236082
CAÑETE JOSE 10234424
CAVALLO JOSE LUIS 13929947
COLOMBO MATIAS JAVIER 33187641
DELSOGLIO GUSTAVO RAMÓN 20989902
DIAZ SERGIO RAMÓN 16607002
DOMINGUEZ JUAN CARLOS 12620095
ENRICO GERARDO MARCELO 22270723
FERRERO ANABEL RITA 29332992
GARCIA GIACOSA LUCIA DANIELA 37875076
GARCIA WOLFF MELINA 23521601
GATTO MARIA CELESTE 29087726
GUTIERREZ LEONEL MATIAS 38418297
IBAÑEZ PEDRO JOSE 14530042
JUAREZ MARIANA ALEJANDRA 43675301
LUDUEÑA GLADY MERCEDES 11295028
LUDUEÑA MARTIN GUSTAVO 24844271
LUNGHI MARIANELA 31334784
Maidana, Rudecindo Aurelio 5070208
MALDONADO MARIA ESTHER 4603785
MARENCHINO NICOLAS GUSTAVO 37875069
MARTIN MARIA EUGENIA 24563932
MEDRANO EDGARDO ANTONIO 14972353
MONTENEGRO IDELFONSO VALENTIN 22536641
MORINI GONZALO DANIEL 30350199
MORINI MARIA JOSÉ 28255753
OREGIONI TOMAS 41601968
PONCE JUAN RAMÓN 22068797
RAMALLO MONICA DEL VALLE 23637008
RAMALLO ROBERTO FRANCISCO 13166219
SCHNEIDER IVANA LEONOR 24292636
Subassi, Israel César 42048494
UVIEDO ROBERTO 14523913
VEGA ANGEL AUDELINO 11099176
VEGA RAUL ALEJANDRO 29933412
VIANO BEATRIZ 16752246
VIANO GASTON ALBERTO 22585272
VISCONTI ANDREA FERNANDA MARIA 26302689