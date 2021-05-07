Como estaba previsto, continúa la campaña de vacunación anti-covid. Este viernes 7 se colocan vacunas sputnik V (primeras dosis).
Con absoluta normalidad desde el martes 4 hasta el jueves 6, se inmunizaron con segundas dosis a mayores de 60 y docentes, entre otros, designados desde el Ministerio.
En esta oportunidad son nuevas dosis derivadas en las últimas horas. Como siempre la vacunación será en el Centro de Salud (ingreso por Av. Brinkmann)
Listado de vacunas del día viernes 7 de mayo
VACUNACION 07/05/2021
15:00 HORAS
AGUIRRE RAMON ANTONIO
AKERMAN CATALINA NELIDA
ALASSIA ELDA ROSITA
ALBERTINAZZI MARTA GLADIS
ALBORNOS RAMON ANTONIO
ALESSANDRIA DEOLINDA MARGARITA
ALESSANDRIA TELVINA ASUNTA
ALISIO ABELARDO JACINTO
ALISIO GABRIEL CESAR
ALLENDE MARGARITA DEL CARMEN
ALMADA CLARA ROSA
AMBROGGIO STELLA MARIS
ARCARI ANIBAL ALBERTO
ARCARI JUAN FRANCISCO
ARMENTA ELVIRA BEATRIZ
BAEZ BEATRIZ ELENA
BAEZ SARA ROSALBA
BALBASTRO ROSA BEATRIZ
BALESTRA CELIA MARTA
BARALE JOSE LUIS
BARONE ANABEL MARIA
BARRERA JOSE LUIS
BESSONE WALTER OLMO
BIANCIOTTI LAURA DEL VALLE
BOSIO OMAR JUAN
BRAVO ISABEL MAGDALENA
BRAVO NORIS LIDIA
BRUNO LUISA ELENA
BURATTO DANIEL ALBERTO
BURATTO RAUL LUIS
15:30 HORAS
CABRERA JESUS DIEGO
CALUVA MARISEL DE LOS ANGELES
CEBALLOS NORMA SUSANA
CEJAS SEGUNDO FRANCISCO
CENTURION ENRIQUE GUILLERMO
CERUTTI ANA TERESA
COLETTI SUSANA JOSEFA
COPPIZ ENRIQUE LUIS
CORDOBA RUBEN
CORTEZ MIGUEL ANGEL
COSCIA SERGIO DEL VALLE
CUELLO GRACIELA RAQUEL
DOMINGUEZ ALDO HUGO
ESPINDOLA MARIA ANGELICA
ESPINDOLA RAUL ANTONIO
FENOGLIO JORGE ALEJANDRO
FERRERO OMAR LUIS
FERRERO RITA MARGARITA
FERREYRA JORGE OMAR
FESSIA SARA ANTONIA DEL VALLE
FRANZOTTI MARISEL CRISTINA
FRESIA MYRIAM SUSANA
FUNES CLIVES ROSA
GAIDO GRACIELA DEL VALLE
GAIDO LUCIA TERESA
GALFIONE MARIA INES
GALLEGOS ANA NORMA RAMONA
GAY HECTOR MARIO
GIGENA NORBERTO ERNESTO
GIORDANO ADRIAN CARLOS
16:00 HORAS
GIORDANO ANIBAL OSVALDO
GIORGIS CARLOS SANTIAGO
GOMEZ SILVIA MONICA ANGELA
GONZALEZ OSVALDO BERNARDO
GUTIERREZ JOSE PAUBLO
HIDALGO SILVANA ANTONIA
IRAZOQUI MARIA GRACIELA
JORGE NESTOR JUAN
LEIVA MARIA MERCEDES
LOPEZ ANTONIO FIDEL
LOPEZ ARMANDO
LOPEZ CRISTINA MANUELA
LOPEZ TERESA DOMINGA
LUDUEÑA NESTOR FRANCISCO
MAIDANA JUANA OLGA
MANAZZA ANGELA MARIA
MARENGO ABEL FELIPE LUIS
MEDINA ROBERTO SEVERO
MONDINO BERNARDITA MARIA
NABARRO ANTONIO ALCIDES
NAZZI MIRTA DEL VALLE
PAIRONE ANA MARIA
PEIRETTI CRISTINA DOMINGA
PERALTA JOSE LUIS
PERALTA MABEL SUSANA
PERALTA MARIA DEL CARMEN
PERALTA MARTA MERCEDES
PERALTA SUSANA ESTHER
PEREZ NESTOR JESUS
PEROSINO ANAI DEL VALLE
16:30 HORAS
PISANI DANIEL GAUDENCIO
POSSETTO MARIA CELIA
RE JUAN CARLOS
REYES SONIA NOEMI
REYNOSO JOSE MARIA RAMON
RIBERI EDGAR GERONIMO
ROMERO ANA ROSA
ROMERO MARTIN AVELINO
ROTELA ROSA MARIA
RUHL MARIA TERESA
SCHUNK MARIA LUISA
SCOLARO JUAN JUSTINO
SCOLASTICO MARTA ADELA
SIERRA ELISA MARIA
SIERRA PABLO BERNARDO
SOLIS LUCIA MARGARITA
SOLIS OMAR RODOLFO
SPHAN GLORIA MARIA
SUAREZ HECTOR OSCAR
TABORDA SERGIO FRANCISCO ALEJO
TERNAVAZIO ANA MARIA
TOGNON ALBINO ANGEL
UTRERA RAUL OSCAR
VACCHIERI ALBERTO JOSE RAMON
VEGA MARIA ANGELICA
VERCELLI NESTOR FRANCISCO
VIGLINO LAURA CRISTINA
WEISS MARIA ANGELICA
WERBES JUAN ENRIQUE
ZOPETTI MILDER SUSANA