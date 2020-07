Controles por el Día del Amigo y recorrida por los bares de Brinkmann

El Secretario de Gobierno, Alexis Alesso, en contacto con los medios de prensa locales. Habló sobre las medidas a seguir teniendo en cuenta sobre el distanciamiento social. El uso del barbijo y las reuniones sociales prohibidas.

Atendiendo a la celebración Día del Amigo recorrieron bares y gastronómicos. Deberán respetar horarios y seis mesas por grupo. Esta semana se realizó un nuevo recorrido preventivo por los bares comerciales. El recorrido estuvo a cargo del secretario de Gobierno Alexis Alesso y la Inspectora Mónica Bulacio quienes entregaron nuevamente los protocolos para bares y restaurantes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE Central).

“Realizamos una visita preventiva entregando los protocolos correspondientes, realizamos la medición de superficie de cada bar para calcular la cantidad de personas que pueden ingresar al mismo tiempo”, afirmó Alesso.

Asimismo destacó que fue una buena oportunidad para charlar con los comerciantes sobre la situación actual, quienes además plantearon inquietudes y sugerencias.

Recordamos los horarios de atención de los locales gastronómicos en nuestra ciudad:

-Domingo a viernes de 7 am a 1 am.

-Sábados de 7 am a 2:30 am.

Reuniones familiares sólo domingos de 11hs a 23hs.

Ingreso a la Provincia de Córdoba de 6 a 22hs.con los permisos que correspondan.

Hay personal disponible para controles de reuniones en redes sociales.

En horas el Concejo Deliberante tratará las sanciones por incumplimiento a la Cuarentena. El miércoles pasado la Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto de sanción. Hoy viernes fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Audio Nota “La Supermañana”

Las multas

Las sanciones monetarias irán desde los 5 mil hasta los 400 mil pesos, dependiendo de la infracción, y contemplarían la posibilidad de una reducción del 50 por ciento cuando el pago sea voluntario.