En una visita de cortesía, la Cooperativa La Nueva Esperanza recibió la visita de Gabriel Reusa y Jacques Payen.

Las cuestiones relacionadas con la calidad de los quesos y otros productos regionales de Córdoba, anécdotas, formaron parte de la charla con la prensa.

Melina Gerbaudo Pte de la Cooperativa fue la encargada de brindarle la bienvenida. También se refirió al momento positivo por el cual transcurre la Cooperativa. La conferencia se llevó a cabo en la Sede de Atilra Seccional Brinkmann.

Reusa dijo “lo más importante es facilitar los medios, que se conozca el producto en el mercado, que se conozca lo que se hace en Brinkmann”; en cuanto a Payen “a mi me gusta conocer a los pequeños productores, en menor escala, y mostrar esos productos, en Mercoláctea me he dedicado a eso…”.-

En cuanto al público, Payen dijo que “hay público disponible para que consuman los productos”; Reusa agregó “creo que el camino de la industria láctea en Córdoba es muy similar a la que recorrió la industria del vino…; hoy en Córdoba hay un concepto bien definido en cuanto a la identidad cordobesa gastronómica”, “y para mí la identidad gastronómica nace en el producto”, “se trata de un proceso lento, pero es la manera.”

Payen habló de la producción de quesos en Traslasierra, queso de cabra con peperina, únicos que se venden en Córdoba, son pequeños productores y son los productos que tratan de mostrar al mercado. En cuanto a los concursos de quesos “pueden mostrarse al poco tiempo de haber salido al mercado pero deben estar bien hechos”.

Por su parte Reusa agregó “Córdoba debería tener un liderazgo en producción lácteas, por ende en quesos, hay que animarse y jugarse teniendo un plan estratégico a futuro, con el acompañamiento de del productor”.

Por último Gerbaudo sostuvo que “la producción en La cooperativa sigue estando en 9000 a 10.000 litros por día, mantenemos venta y producción, hemos estado en contacto con el Ministro Avalle en Córdoba para poder lograr expandirnos, pero para eso necesitamos invertir más…”.-

