Cooperativas manifestaron su preocupación por el estado de postes de energía

En el informe de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann comunicaron que en el día de ayer estuvimos reunidos en EPEC delegación San Francisco, por iniciativa de las cooperativas de Morteros, Brinkmann, Porteña, Freyre, La Paquita y Altos de Chipión, para presentar la preocupación por el estado de la postación de la LAT 132 KV, tramo entre San Francisco y Freyre (apoyos construidos con pórticos de madera de eucaliptus), ya que hace varios que los mismos tienen sus empotramientos sumergidos en el agua y visualmente muchos de ellos se encuentran deteriorados y con deformaciones que hacen sospechar falta de estabilidad, la caída de uno de ellos seguramente provocaría el arrastre de otros colindantes, situación que sería preocupante, ya que afectaría no solo a las Cooperativas que dependen de la ET AFISA, sino también a todas las de la línea, quedando como único vínculo la LAT 66 kV la que viene sufriendo daños por la caída de los eucaliptos en el tramo Porteña – Freyre. Pensar en una situación como la expresada antes, significaría mucho tiempo de corte para reparación, dificultad en la colocación de nuevos apoyos y una disminución de la oferta de Potencia ya que la LAT 66 kV no puede abastecer a las 8 localidades que dependen de la ET San Francisco, oferta que seguramente deberá ser suplida con programa de cortes.

También reiteramos que continúan las actuaciones (microcortes) que se vienen produciendo en la LAT 66 kV que alimenta a nuestras localidades, en el tramo Afisa – Morteros, desde mediados del mes de enero de 2016, hasta la actualidad se vienen produciendo interrupciones reiteradas, que afectan la prestación normal del servicio, causan perjuicios económicos a los sectores productivos, permanentes reclamos por electrodomésticos quemados de los usuarios residenciales y comerciales y viendo que las acciones preventivas y correctivas realizadas fueron infructuosas, ya que el problema se agrava con el correr de los días.

Por otro lado sufrimos la rotura de un caño de agua en el loteo spirandelli a causa de una estaca para amarrar caballos, como causa del no aviso a la cooperativa por varias horas, se derramaron alrededor de 100 m3 de agua potable esto significa 100.000 Lts. Con esto queremos llamar a la responsabilidad como ciudadanos y a ser solidarios en el cuidado de un recurso de vital importancia.-

Por ultimo en el área de telecomunicaciones sufrimos una caída del servicio por el impacto de disparos de armas de fuego en el tramo de fibra óptica entre Morteros y Brinkmann. El servicio continua con la normal prestación.