Coronavirus en primera persona: Relato del Secretario de Cultura Germán Argañaraz, recuperado

Hoy en TDN, Canal 10, el Secretario de Cultura Municipal Germán Argañaraz contó su dura experiencia luego de contraer el virus, COVID-19.

Hace unos días atrás recibió alta médica, respetando los días de aislamiento por su diagnóstico de Covid 19.

Argañaráz contó “no fue para nada fácil lo que viví y las secuelas quedan, aun no recuperado con mis fuerzas a un cien por ciento; los primeros síntomas fueron una congestión fuerte, como alergia, luego dolor en el pecho, los dolores musculares fueron muy fuertes, además en mi caso me dieron calambres en las manos y músculos de la cara; también dolor de cabeza, porque tenía fiebre muy alta; situación muy difícil porque también me dio palpitaciones…”; “encima una enfermedad donde los médicos no pueden estar cerca por lo contagioso que es, y transitar la solo no fue fácil”, sostuvo.-

Se refirió a la salud de su padre, quien también se infectó, “lo primero que se hizo fue hisopar a los contactos estrechos luego de que mi resultado fue positivo, y uno de los que se enfermó fue mi papá, una persona de mucho riesgo, me dio mucho miedo por él también; estuvimos todos aislados y en el caso de mi padre tuvo una recaída con picos de presión por lo que fue hospitalizado, pero está bien, con el alta pero en su casa”.-

Un párrafo aparte dijo “para la tarea de los profesionales del Centro de Salud de Brinkmann y del Hospital Iturraspe de San Francisco, siempre nos aisitieron, sumando a la familia y amigos, gracias a ellos también…”.-

Audio entrevista por TDN