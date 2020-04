Hoy en Conferencia de prensa, el Dr. Gustavo Tevez; junto a la Intendenta Evangelina Vigna, Colonia Vignaud y las médicas Laura Cravero y Elsa Guerrero brindaron información detallada del Covid-19, situación Brinkmann, ante el resultado positivo a un Médico de San Francisco que atiende en nuestra ciudad y zona. Son 26 personas las aisladas y sometidas al hisopado en nuestra ciudad.

Tevez comenzó diciendo que “cuando logramos tener un 99% de personas finalizando su aislamiento social por haber llegado del exterior, fueron más de 80 personas que regresaron en las últimas semanas; y con cuatro casos positivos pero con pacientes en muy buena evolución; nos pasa esto; y nos ocupamos de la situación…”.- Agregó “sigo pidiendo el respeto entre todos, no nos ataquemos; debemos acompañarnos entre todos, y sumar con ideas constructivas, la educación y la cultura es la que nos va a salvar, porque todo esto ya pasará…seamos responsables entre todos, les pido que se queden en sus casas, que salgan únicamente a comprar alimentos, para ir a la farmacia, un solo miembro de la familia y la gente que debe si moverse para trabajar, que no son todos…”.- “Hay gente que plantea que no tiene para pagar impuestos, les digo NO paguen los impuestos, estamos todos iguales, el Municipio no tiene para pagar sueldos, lo mismo el Gobierno provincial, pero ya saldremos de todo esto, la economía se podrá arreglar, ahora la prioridad es la PROBLEMÁTICA DE LA SALUD”, remarcó Tevez.

Ayer martes se confirmó que el Médico de la ciudad de San Francisco que se le detectó coronavirus positivo en las últimas horas, atendió a 26 pacientes en su visita a Brinkmann; además de los dos profesionales y dos administrativos que tuvieron contacto directo con el Dr. Daniel Elkin.

Así lo anunció el Intendente Dr. Gustavo Tévez desde el Teatrillo Municipal en conferencia.

Por resultado positivo de Covid-19 a un médico de San Francisco que atiende en nuestra ciudad. Se debió aislar profesionales de Brinkmann junto a otras personas de personal administrativo privado y a varios pacientes. Según dijo la Dra. Guerrero “el Dr. pudo justificar que los casos atendidos fueron por emergencia”.

Desde el Hospital Iturraspe de San Francisco se informó que un profesional Médico de dicha Ciudad, que atiende entre otros lugares en la nuestra, en las instalaciones de un efector privado de salud; fue sometido a la prueba de hisopado y dio resultado COVID-19 positivo.

El citado profesional, fue sometido a la prueba de hisopado, en virtud de que dos colegas que viajaron con él al vecino país de Chile a un Congreso médico, residentes en la Ciudad de Villa María, fueron COVID-19 positivos. “No sabemos con exactitud pero médico seguramente se contagió en el exterior, porque en Brinkmann las personas positivas de Covid-19 se mantuvieron estrictamente aisladas y no tuvieron contacto con el médico”, dijo Guerreo.

Los profesionales explicaron que ante la situación se procedió al aislamiento de las personas de Brinkmann que estuvieron en contacto con el profesional médico, dos profesionales de la salud y dos administrativos del sector privado y 22 pacientes que fueron atendidos por el médico.

A los integrantes de la Clínica local se procedió a realizarles la prueba de hisopado ayer; a los restantes pacientes aislados se procederá a realizar la prueba de hisopado a criterio de las autoridades epidemiológicas del Hospital Iturraspe.

Audio conferencia