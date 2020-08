Covid- 19 negativo: “Nos da una nueva oportunidad para extremar nuestros cuidados personales” dijo Guerrero

Ayer miércoles poco después de las 13hs desde el Centro de Salud Municipal de Brinkmann informaban que el resultado del hisopado enviado el domingo pasado al Hospital Iturraspe por caso sospechoso de Covid-19 en una joven de 19 años, que arrojó resultado NEGATIVO.

Hoy en contacto con Universal Medios la Dra. Elsa Guerrero dijo”gracias a Dios que el resultado fue negativo,pero esto tiene una lectura más profunda, nos da una nueva oportunidad para seguir cuidándonos de manera personal, esto es simple, agua y jabón, alcohol en gel, distanciamiento y barbijo; no podemos relajarnos y estar tranquilos, no quiero asustar, pero no estamos exentos, nos puede pasar”.–

En cuanto a la joven de 19 años “ella presentó síntomas y dada la situación epidemiológica de Balnearia nos obligaba a hisopar, pero ya sabemos que es negativo lo cual no permanecerá aislada, ni ella ni su hermana”. Agregando que están aislados “unos hermanos que estaban en Córdoba, y por protocolo se deben aislar, al igual que una señora acompañante de un niño hospitalizado en Córdoba”. “También, y desde hoy, se pondrá en cuarentena a una señora que fue egresada de internación desde San Francisco”. Se trata de protocolos preventivos.

Asimismo, “estas últimas semana aumentaron las consultas, principalmente en niños, por resfrío comunes, no toda persona que tenga gripe tendrá coronavirus, se deben dar una series de situaciones sanitarias”, explicó la profesional. –

En breve audios completos.-