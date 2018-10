El ‘cuento del tío’ una forma de estafa cada vez más recurrente. Cuidado jubilados

En varias oportunidades los medios reflejamos casos denunciados con la modalidad “Cuento del tío”, ponemos en alerta a las familias para cuidar a los adultos mayores, jubilados, blancos fáciles para los delincuentes.

Universal Medios estuvo en contacto con Sergio Coscia, Pte. del Centro de Jubilados Y Pensionados de Brinkmann, quien explicó que una asociada del Centro vivió un episodio de “intento de estafa”.

Coscia contó que la misma asociada se acercó al centro para explicar lo sucedido, “ella fue contactada supuestamente por personal de ANSES, quienes la contactaban por la Reparación Histórica y que por un ajuste jubilatorio la señora había sido beneficiada con un retroactivo depositado en su caja de ahorro, para este beneficio debía realizar una gestión desde el banco en un cajero”.

Continuó diciendo que hubo otros reclamos similares de abuelos, “los adultos mayores son muy vulnerables hoy en día, en realidad toda la sociedad, debemos estar alertas y protegernos de gente como estos, que solo pretenden sacar dinero…”. “Voy a ponerme en contacto con el Comisario Derfler, pero pedimos que se denuncien estas situaciones y no brindar ningún tipo de datos personales ni de tarjetas de créditos; hace poco me paso que me llamaron para pedir datos por reempadronamiento de mi TC, cuando en realidad no era cierto, cuando me dí cuenta corte la llamada”.

AUDIO: SERGIO COSCIA: