Daiana Gallotto presentará su segundo libro: “Más de Mil Noches Mirando la Luna”

Sólo cuando aprendes a mirar hacia adentro, aprendes a mirar hacia afuera con amor.

En el contexto de pandemia y aislamiento social, la brinkmanense Daiana Gallotto presenta “Más de mil noches mirando la luna”. Se trata del segundo libro de su autoría. Un libro posterior al que había nacido en febrero del año pasado.

“Más de mil noches mirando la luna” cuenta con nuevos relatos y poemas escritos por Daiana. Libro que nace luego de un largo recorrido y en su camino de liberación de sus miedos, de sus ataques de pánico, transitando por período en donde sus heridas le impedían verse a sí misma. Dueña de una sonrisa espontánea, contagiosa, con una actitud permanente de nuevos desafíos, de estar con mil cosas a la vez, de su ansiedad por comprender todo y querer lograr un espacio en donde se sienta segura.

“De tanto leer, fui a dar con un libro llamado ‘Hasta que puedas quererte solo’ donde el autor relata su experiencia con las adicciones. (…) Me llegaron al corazón las palabras que le dijo su anfitrión al comenzar sus encuentros en el grupo de Narcoticos Anónimos, ‘pase lo que pase, vos vení, que acá te vamos a querer, hasta que puedas quererte sólo’. Es que, en la vida, muchas personas nos quieren, aunque nosotros no lo hagamos, y a mí, muchos me han querido, hasta que aprendí a quererme sola” remarca la autora para anticipar la temática sobre la que leeremos.

Esta edición muestra un gran proceso de aprendizaje para aprender a querernos. Aprender a descubrirnos cuando estamos con uno mismo. Descubrir que los monstruos no están debajo de la cama y que la verdad es la conciencia entre una afirmación y los hechos; o la fidelidad a una idea.

A Daiana la conocimos con la presentación de su primer libro: “Entre tantos puntos, punto y coma” lanzado en febrero del 2019. Nació en Ushuaia, Tierra del Fuego, muy lejos de Brinkmann donde actualmente vive desde muy pequeña. Hoy con 31 años tiene mil maneras de ser. Es entusiasta, enérgica e hiperactiva. Hay días en donde todo se le apaga y es ahí donde comienza a cuestionarse las cosas.

La chica de mucha empatía, y de contada paciencia. La chica con un sentido del humor característico, y una sonrisa encantadora. La que descubrió la verdad que venía al compás de los latidos del corazón lleno de rabia y miedo, fue libre de sentir el amor incondicional.

Al finalizar este libro, responderemos un montón de cuestionamientos que no sabíamos que los podíamos resolver en más de mil noches mirando la luna acompañados del sonido del silencio, del silencio de estar solos con nosotros mismos. Seguiremos aprendiendo a crearnos por sí mismos. A creer en nosotros. A amar y amarnos siendo lo que somos.

Informe de prensa recibido por Franco Musso.-