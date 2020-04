Domingo de Pascuas: “No tengan miedo… pero cuidemonos”

El Padre Roberto Lorenzatti “Tucho” llegó a toda la comunidad en tiempo de cuarentena, desde la Parroquia y a través de los medios locales; la lectura de la Palabra estuvo a cargo del Intendente Municipal Dr. Gustavo Tévez y la Secretaria de Educación Lic. Natalia Bosio.

En estas Pascuas, para darnos esperanzas en este momento de pandemia, el Padre Tucho expresó: “Lo dice el Angel y lo dice Jesús, no tengan miedo, el miedo es un sentimiento de angustia por un riesgo real o imaginario… el miedo nos paraliza, nos bloquea, no somos capaces de superarlo si no desaparece la amenaza que tenemos adelante.”

“Cuando sentimos miedo regresamos a nuestra propia infancia, reviviendo hechos que nos sentíamos indefensos ante situaciones que no eramos capaces de enfrentar… la única manera de superar el miedo, es recurrir también a las situaciones propias de la infancia, recordando esos momentos que nos sentimos acompañados, respaldados, afirmados en alguien que nos brindaba seguridad…

“No se dejen vencer por las dudas, las desconfianzas, el temor… Jesús se hará presente en sus vidas ordinarias, Jesús está junto a nosotros, en el trabajo en la vida familiar, en esta cuarentena……”

“Las situaciones que nos tocan vivir nos pueden llenar de miedo, pero la presencia del resucitado nos invita a confiar en su presencia constante y permanente, algo que no podemos olvidar nunca…”