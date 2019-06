Domingo de Patronales anticipadas: Mucho Deporte, Maratón y Fogata de San Juan

Si bien el día de las Patronales de Brinkmann se conmemora el día 24 de junio, este domingo, con intensidad la comunidad se plegó a las diferentes actividades previstas.

A partir de las 15 horas, se pusieron en marcha las carreras de la Maratón San Juan Bautista; a pesar de coincidir con el horario del partido de la Selección Nacional, un buen número de familias acompañaron la actividad, que concluyó con el baile de Grupos de Danzas locales.

A partir de las 18 horas dio comienzo la misa de los hermanos y hermanas, para continuar con la procesión portando la imagen de San Juan.

En el predio del ferrocarril se llevó a cabo la tradicional celebración de la Fogata de San Juan, que tuvo una masiva asistencia, y como signo destacado la actuación de la Murga Piedra Libre a los Murgueros y a la Murga de Cáritas Parroquial.

Paralelamente en los clubes locales se desarrollaba la fecha del fútbol entre San Jorge vs. Nueve de Freyre, se definía el Campeón del Abierto Sub 12 de Voley y por la noche el Basquet entre Centro vs. Nueve de Morteros.