Edgar Riberi fue elegido como Consejero Nacional de PAMI

Hoy Universal Medios desde el Centro de Jubilados y Pensionados de Brinkmann donde la Lic. Gabriela Ferreyra, técnica de campo de PAMI, anunció el cargo de Edgar Riberi como Consejero Nacional de PAMI junto con otros 4 consejeros más representan a la provincia de Córdoba.

Ferreyra sostuvo que “PAMI no solo tiene beneficio en las grandes ciudades, debe funcionar para todos, ahora podrán acceder a mayor información con el nuevo representante que será Edgar Riberi”.

Por su parte Riberi dijo “atenderemos reclamos y necesidades de cada paciente de PAMI, trabajar para los Centro de Jubilados en beneficios de cada uno, viajaré a Buenos Aires para reuniones, agradezco a quienes me eligieron, los Centros de Jubilados que confiaron en mí”. Hay en Córdoba sólo hay cinco Consejeros, ahora se suma uno de Brinkmann, enorme posibilidad para atender cuestiones de la ciudad.

Brinkmann conforma la Zona 4.

Sobre PAMI en la actualidad

Ferreyra fijo “PAMI está en crisis, como todos, pero en un proceso de cambio importante, había cosas que no se estaban haciendo bien, pero es un proceso lento donde se quiere mejorar y actualizar muchas cosas que llevan su tiempo, los Consejeros servirán para atender cuestiones importantes, y las cosas van por buen camino…PAMI funciona bien, no se llega a todos lados porque no hay prestaciones, pero PAMI va creciendo paso a paso.”

PAMI tiene el servicio disponible para todos los asociados que se llama Sistema CRM, que permite realizar una denuncia e inmediatamente operar sobre el pedido. Una herramienta eficaz que no todos utilizan.