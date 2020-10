El brinkmanense Luis Canavesio sobre los incendios en la zona de Villa Parque Síquiman

Jornadas eternas, más de diez días y las sierras de Córdoba en llamas. Hoy en La Súper Mañana por FM 100.3 el contacto con el conocido Luis Canavesio, brinkmanense, que reside en la zona de Villa Parque Síquiman.

Luis relató que “ayer miércoles, vivimos una jornada de mucho miedo y desesperación; pensé que perdíamos todo vinieron a sacarnos porque nos prendíamos fuego; un fuerte foco se desató en la zona de Villa Parque Síquiman frente al Lago San Roque, es admirable cómo trabajaban los bomberos combatiendo el fuego, nosotros agarramos mangueras, baldes, de la desesperación haces de todo”.-

Canavesio sostuvo que “pasadas las tres y media de la tarde comenzamos a ver las columnas de humo y en tan solo veinte minutos se prendieron los cuatro focos, uno después de otro con diferencia de cinco minutos, todo tan veloz, el viento que rotaba todo el tiempo y no colaboraba, regresamos recién hoy al lugar pensando en que habíamos perdido todo, y no, el fuego no llegó; las aviones hidrantes y bomberos pudieron combatirlo, ya no queda que prenderse, porque el lugar esta arrasado pero las cabañas intactas…”.-

Asimismo explicó que “los incendios forestales alcanzaron a un sector del multiparque Peko’s, en Santa Cruz del Lago, en Villa Carlos Paz; es “tristísimo” el escenario y aseguró que aunque los animales del predio se pudieron salvar, la fauna salvaje se quemó toda.

