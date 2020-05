El drama de los bares: A puertas cerradas por el coronavirus

Sin posibilidad de abrir sus puertas los bares, comedores o confiterías de Brinkmann afectados por la pandemia del coronavirus.

“Pago de alquiler, impuestos en general, AFIP, empleados, todo sigue corriendo y las puertas están cerradas desde las primeras semanas de marzo” dijo Ariel Albertinazzi, uno de los titulares de Dickens Lounge Bar. “Trabajamos hasta el 10 de marzo y luego llegaron las medidas de aislamiento obligatorio y tuvimos que bajar las persianas; no cuestionamos las medidas, es lo correcto; en nuestro caso el bar no funciona con la venta de delivery de comidas, el lugar no esta acondicionado para la elaboración de alimentos, la cocina es pequeña, siempre trabajamos con comida elaborada que traemos de otros lugares; de esta manera no tenemos posibilidad de generar nada; sobre el pago de alquiler del local estamos negociando con el propietario del mismo, con los servicios pagamos el mínimo, cumplimos con los impuestos y pago mensual a la AFIP como si el bar estuviera abierto…; en cuanto al personal cada uno de los chicos que trabaja en Dickens afortunadamente tienen otro empleo, pueden abastecerse desde otro lugar…”.

Explicó que semanas atrás Comerciantes de Brinkmann, del rubro gastronómico presentaron una nota al Intendente Municipal Dr.Gustavo Tevez manifestando la situación por la cual atraviesa el sector golpeado por la pandemia del Covid-19. “Se envió la nota y hubo una reunión con las autoridades municipales; se presentó un posible protocolo al momento de abrir; pero actualmente es muy difícil la situación, por el momento no podemos volver, tenemos incertidumbre y no sabemos que podrá pasar…debemos cumplir las disposiciones y esperar que esto pase cuanto antes”.-

Finalizó “agradezco a todos nuestros clientes y amigos de Dickens, estamos en redes respondiendo a cada uno de ustedes, consultan cuando volvemos, ojala sea pronto, pero esta muy lejano aun…”.-

Audio Entrevista en TDN

