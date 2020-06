El recuerdo del Grupo SANTABARBARA junto a Sergio Delsoglio

Hoy en el Día del Cuarteto recordamos a la agrupación de Brinkmann “SantaBárbara” creada en 1988 por su líder en aquel entonces Sergio Delsoglio.

Hace unos días el conductor reconocido Roberto “Pipy” Rivero publicó un video del año 1991 donde se presentaba el grupo interpretando “Bikini Amarillo”, un archivo único del presentador. Hasta la fecha lleva más de 17 mil reproducciones, en tercer lugar, después de Los Palmeras y Leo Matioli en la cuenta oficial en facebook de Rivero.

Este 4 de junio en un fecha muy especial, el ritmo popular cordobés festeja 77 años de vida y nos metimos en la historia de SantaBarbara junto a su creador.

En TDN, Canal 10, Delsoglio dijo “jamás pensé que después de tanto años pudiera aparecer un video así y llegar a tanto, desde ese día me escriben amigos de todos lados recordando esos años, es algo inolvidable…”.-

A saber, Musicalísimo se comenzó a emitir los sábados por Canal 13, Santa Fe, a principios de los 90 de la mano del productor José Luis Lapalma, siempre con la conducción de Roberto Pipy Rivero, quien luego pasó también a hacerse cargo de ese rol.

Cuenta Sergio “el mismo Pipy Rivero publicó el video en su cuenta de facebook y me contactó meses atrás, en ese momento, año 1991, era difícil llegar a esos programas tan reconocidos, de hecho llegamos porque Pipy nos escucho actuar en una Fiesta de la Cerveza en San Carlos Centro, él era el conductor del evento, de ahí el contacto para el programa, que se debía pagar para poder estar, más el viaje, pero lo logramos, viajamos casi todo el grupo para grabar el programa, recuerdo se grababa los jueves y luego salía los fines de semana, experiencia enorme…”.–

Se refirió a cada uno de los integrantes que formaron parte del grupo; “con la música me inicié en el 1985 y ya para el 1988 nace SantaBarbara, no recuerdo el motivo que me llevó a elegir el nombre, pero fue el indicado; tratamos de unificar los vestuarios, según la moda, siempre cuidamos eso, fundamental en un grupo, estar bien prolijos en el escenario…”.- “Pasaron por el Grupo Marcos Bainotti, cantante y compositor, y Jorge “Cuerda” Tarnavasio, guitarrista histórico dentro de la música cordobesa; Marcos arrancó cuando tenía 12 años, yo en ese entonces tenía 20 años nada más; lo mismo “Cuerda”, todos tan jóvenes, que después siguieron adelante, primero en otro grupos de la región y después triunfando en Córdoba con grandes músicos, un orgullo; jamás los retuve, dejé que pudieran crecer en la músico, tenían el talento…”.–

Emocionado Delsoglio contó “mi pasión por la música fue alimentada por mis amigos y familia y desde muy joven, tengo recuerdos tan lindos de recorrer escenarios, Brinkmann con los famosos bailes de Centro Social, toda la zona y otras provincias a las cuales llegamos; teníamos un colectivo y todo el equipamiento para movernos y nos permitía poder vivir de la música, un recuerdo imborrable en mi memoria, en este día tan especial del cuarteto me siento agradecido…”.-

