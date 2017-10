Está habilitado el acceso sur a Brinkmann pero piden circular con mucha precaución

En contacto con Universal Medios y antes las consultas de la audiencia el el Secretario de Relaciones Institucionales Lic. Mauricio Actis habló de la habilitación de Vialidad del acceso sur de Brinkamnn.

Actis explicó que desde el martes quedó habilitado bajo directivas del inspector de Obras de la Ruta Nº 1 pero que desde el Municipio consideran que “el acceso del nudo vial no está para ser habilitado, pero así los disponen, creemos que no es conveniente porque no está señalizado, no haya luces ya que para la etapada de luminarias es la segunda parte del proyecto y en conjunto con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos local, además no están pintadas las líneas demarcadas, tampoco luces refractarias, ésto significa un riesgo y sobretodo para los que no conocen nuestra zona”.

El Secretario pidió mucha precaución a la hora de conducirse por el sector teniendo en cuenta que tenemos días de lloviznas, informó que se trabajará lo más rápido posible para señalizar el lugar.

Colectivos siguen circulando de la misma manera que lo venían realizando hasta el momento, aun no se dio aviso a las empresas de transporte de pasajeros.

AUDIO: