Este jueves se realiza la Fiesta del Deporte en Brinkmann

Es semana se realiza una nueva edición de la Fiesta del Deporte en Brinkmann.
Días atrás Mariela Quinteros, Analía Frola y Mauricio Actis informaron como se preparan para la gran fiesta de los deportistas.
La misma tendrá lugar el día jueves 20 de diciembre en Rotonda Acceso Este de la Ciudad, y para este año se incorpora el reconocimiento a la trayectoria en el deporte, la Comisión organizadora ha decidido incorporar una nueva sección, Deporte en el Recuerdo, para destacar figuras deportivas de la ciudad. “Nos referimos a figuras que han tenido éxito en lo que hicieron que han dejado buena parte de su vida dedicada al deporte y dejan una huella”.
Esa noche se hará entrega de un subsidio por $5000 entre los técnicos que estén presentes, “importante para ellos, dinero destinado a la compra de elementos deportivos como lo venimos haciendo”.
En la Fiesta del Deporte habrá más de 50 ternas con la participación de alrededor de 150 deportistas de Brinkmann.
Foto, Invitación:
En “la rotonda” se premiarán a los deportistas destacados en cada una de las disciplinas, deportista del año, técnico del año, premio a la trayectoria y revelación y embajador deportivo de nuestra ciudad.
En esta oportunidad los técnicos y profesores de las diferentes disciplinas deportivas de los clubes de nuestra ciudad, participarán de importantes premios.
A continuación detallamos los deportistas destacados en cada una de las disciplinas:
FIESTA DEL DEPORTE 2018
|PREMIACION TERNAS
|DISCIPLINA
|DESTACADOS
|MERITO PERSONAL
|ENTREGA DISTINCIONES
|1-TENIS
|
GAEL PERFUMO
ISABELLA GORGERINO
PERLA RIOS
|2-KARATE
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JAVIER JUAREZ
JOAQUÍN VIOTTO
MATEO MILANESIO
|3-BOCHAS
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EDUARDO MULASANO.
ROQUE ECHEVERRÍA.
NÉSTOR PERALTA
MACIEL GIORDANO
NICOLÁS REYNOSO
|
.
.
|4-TAEKWONDO
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JOAQUIN ECHAVARRÍA
WANDA VILLARRUEL
LUTMILA LUDUEÑA
FRANCISCO MIÑO
|
)
|5-RUGBY JUVENILES
|
PABLO RODAS
MANUEL MOYA
ALEJANDRO MOYA.
|
|6-RUGBY MAYORES
|
WALTER GALVAN
MAXIMILIANO BURGENER
ARIEL MARTINO
|
|7-HOCKEY MENORES
|
ANTONELA RÉBOLA
INÉS GORGERINO.
LUCÍA DANIELE.
|
.
|8-HOCKEY MAYORES
|
COLOMBA BRIZZIO
IRENE GORGERINO
MARTINA PAGANI.
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|9-TIRO DEPORTIVO
|
GABRIEL PULLIDORI
FABÍAN SOLA
ALBERTO FALCO.
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|10-PATÍN ARTÍSTICO
|
AINELEN VEGA
NAIDA RUIZ (SJ)
SARA SEEBER.
MARÍA PAZ ALVAREZ
.
MORENA BELTRAMINO
YAMILA LEAL
|
|11-PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO
|
AGUSTINA ROTELA
DAIANA BAIMA
IRUPÉ LÓPEZ
SELENE DARDATTI
ALUMINÉ MORRA
MARTINA PEGINI
MAGALÍ FRÍAS
|12-PADEL
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CARLOS ASSELBORN
AXEL VIANO
IVÁN DIAZ PAEZ
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|DISCIPLINAS
|DESTACADOS
|MERITO PERSONAL
|ENTREGA
|13-NATACIÓN FEMENINA
HASTA CATEGORÍA INFANTIL
|
JOSEFINA CASALIS
ISABELLA GORGERINO.
SAMIRA MARTINO
|
|14-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA INFANTIL HASTA MAYORES
|
GUADALUPE FERRERO
SOL TOSORATTO.
INÉS GORGERINO.
|
|15-NATACIÓN MASCULINA HASTA CATEGORÍA INFANTIL.
|
SANTIAGO OLMOS
ANGEL TOSORATTO
GAEL PERFUMO.
|
|16-NATACIÓN MASCULINA CATEGORIAINFANTIL A ADULTOS.
|
NAHUEL COPPIZ
BAUTISTA SCOTTA.
ARÓN CÓRDOBA
|
|17-GIMNASIA ESCUELA
|
OLIVIA ACEVEDO
BRISA SUAREZ QUIROGA
CLARA BELTRAMO
ALDANA AVILA
VICTORIA VIANO
LUDMILA TAVANO
|18-GIMNASIA AVANZADAS (no competitivo)
|
MORENA ZAPATA
PEROSINO MALENA
VANINA OBREGÓN
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|19-GIMNASIA FEDERADAS
|
FRANCIA CESANA
PILAR ALLENDE OVIEDO
JOSEFINA GRANT
ANGELINA BALZARINI
ANGELINA FERRARESI
DELFINA SOLA
MARIA VICTORIA MULASANO.
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|20-ATLETISMO ADULTOS
|
MARIO SCOLASTRICHI
JAVIER GAIDO
HÉCTOR SUAREZ
|21-DESTREZAS Y JUEGOS DE RIENDAS.
CATEGORÍA VARONES MENORES
|
TIAGO IBAÑEZ
GONZALO PRADO
MARCIO POSSETTO
LUCAS WAGNER
FRANCISCO ANGULO
ANDRÉS POSSETTO
|22-DESTREZAS Y JUEGOS DE RIENDAS.
CATEGORÍA MUJERES MENORES.
|
EMILSE ALBORNOZ
ORIANA DEMARCO
BARBARA ALBORNOZ
MARIELA DEMARCO
RENATA FERREYRA
|23-DESTREZAS Y JUEGOS DE RIENDAS.
CATEGORÍA VARONES MAYORES
|
DAMIÁN FERREYRA
FERNANDO IBAÑEZ
LEONARDO LEDESMA
DARÍO POSSETTO
|24-DESTREZAS Y JUEGOS DE RIENDAS.
CATEGORÍA MUJERES MAYORES
|
BELÉN LEGUIZAMÓN
ALEJANDRA PRADO
ROMANELLA UTRERA
|
PREMIACIÓN TERNAS
|DISCILPLINA
|DESTACADOS
|MÉRITO DEPORTIVO
|ENTREGA
|25-AUTOMOVILISMO
|
MARTÍN FERRERO
FRANCO NAZZI
MATIAS BELTRAMINO
TOMÁS BREZZO
|26-KARTING
27- MIDGET
|BRUNO MONTICONE
MAURICIO FERRERO
|
|28-MOTOCICLISMO
|GABRIEL STRUMIA
LEONARDO PAGANI
EMANUEL SCALERANDI
JOAN
SCALERANDI
|29-VOLEY SUB 12 – 13 Y 15 FEDERADO
|
MORENA MONTENEGRO
AGUSTINA CARRUEGA
CAMILA FERRERO
|
|30-VOLEY SUB 17 Y SUB 19
|
SELENE SANCHEZ
MARÍA BELÉN FERNÁNDEZ
SOFÍA CHICCO
|
|31-VOLEY PRIMERA DIVISIÓN.
|
LUISINA FERRERO
MARÍA GISELLE VISINTINI
ERIKA ANA POLETTO
|32-MAXI VOLEY
|
MARINA GRANDE
VERÓNICA LUDUEÑA.
MARIELA POSSETTO.
MALVINA IBAÑEZ
NORMA RODRIGUEZ
|
|33-MINI BÁSQUET MASCULINO
|
JUAN JOSÉ BORRÉ
MATIAS GALFIONE
SANTINO CULASO
MATIAS ARRÓ
JUAN PABLO BORGOGNO
|
|34-MINI BÁSQUET FEMENINO INFERIORES
|
AGOSTINA VAZQUES
MILAGROS GRANT
ESTEFANIA CASTELARI
|35-BASQUET FEMENINO MAYORES
|
DIANELA ROTELA
ABRIL YOSWIAK
ANABEL FERRERO.
|36-BÁSQUET FORMATIVO
U13-U15
|
PEDRO CORDOBA
OCTAVIO RACCA
HERMÁN GANDOLFO.
ROMÁN PALACIOS
|37-BASQUET MENORES
U17 – U19
|
LAUTARO GUDIÑO
LUIS GARIBOLDI
MATIAS POLETTO.
BRAIAN PAVÓN.
|
|38-BÁSQUET DE PRIMERA
|
RODRIGO ALVAREZ
MAXIMILIANO FERRARESSI
OSCAR CABRERA
ALEXIS CHIALVO.
AGUSTÍN GIACOSA
|
.
|39-FÚTBOL MENORES
(CAT. PROMOCIONAL Y PREINFANTIL)
|SANTIAGO STRUMIA
ELIAN AGUILAR
FACUNDO YOZVIACK
SANTIAGO ROSSOTTO
|
|40-FÚTBOL INFANTILES
( INFANTIL- PREJUVENIL)
|
NICOLÁS UTRERA.
FRANCISCO FERREYRA
GASTÓN RACCA
RAFAEL YOVANOVICH
|
|41-FÚTBOL JUVENIL
|
MATIAS CHIALVO
TOMÁS MORINI
SANTIAGO VARELA
SEBASTIAN YOSWIAK
|
.
|42-FÚTBOL SENIORS
|
ARMANDO JUAREZ
DANIEL TEVEZ
LUIS GONZALEZ
ALCIDES UTRERA
|
|43-FÚTBOL DE PRIMERA
|
MANUEL GARCÍA
MATIAS GODOY
EDUARDO RAMIREZ
CARLOS ACOSTA.
FABRICIO LÓPEZ (SJ)
|
|44- MONTAIN BIKE MENORES
|SANTINO GAIDO
LUCAS VARELA
BENJAMIN BAULIA
IARA GAIDO
MAGALÍ BORDONI
|
|45-RALLY MONTAINBIKE
|MALDONADO PABLO
MATIAS GRAF
EMANUEL FERNANDEZ
|46-MONTAIN BIKE MUJERES
|NADIA GODINO
ADRIANA DÁVICO
PAOLA BOGLIONE
|47-MONTAIN BIKE MAYORES Y RURALBIKE
|JUAN ROMÁN PONCE
FEDERICO CORRADI
VICTOR RISTA
|