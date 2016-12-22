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Fiesta del Deporte 2016: Postales de una noche inolvidable

Posted by: Fecha: diciembre 22, 2016 | comment : 0

Brinkmann tuvo su Fiesta del Deporte 2016 con un acompañamiento masivo del público.

La presidente del Concejo Deliberante Profesora Mariela Quinteros dio la bienvenida a una nueva edición de la Fiesta y agradeció muy especialmente a quienes conformaron la Mesa Evaluadora de este año.

Sus integrantes Gustavo Fontanesi, Sebastián García y Javier Raca tuvieron la responsabilidad de analizar los méritos de los deportistas y entrenadores y, junto a los miembros del Concejo Deliberante determinaron los galardonados de este año 2016.

Sobre el final de la noche y con todos los deportistas destacados en el escenario, se develó que el basquetbolista Lucas Forneris es el nuevo deportista del año y el futbolista Julián Chico embajador deportivo.

Lucas Forneris Capitán del equipo de básquet de San Jorge que se consagró Campeón del Torneo Apertura y Subcampeón del Torneo Clausura 2016 del Interasociativo de basquetbol. Julián Chicco jugador de Boca Juniors y en la Selección Argentina. 

Premios especiales de la noche

Gabriel Giaveno fue premiado por su “Trayectoria Deportiva” como entrenador de Básquet de Club Centro Social y Deportivo Brinkmann.

Rodrigo Lezcano como “Revelación del Año” por su destacado desempeño en el 2016.

Darío Ferrero como “Técnico del Año”, recientemente consagrado campeón con el Equipo de SportivoSuardi.

Subcomisión de Basquet de San Jorgefue premiado a la “Dirigencia del Año”.

Futbol de Primera de  Centro Social, Básquet de Primera de San Jorge Inferiores de San Jorge; Preinfantiles de Centro Social; Gimnasia Escuela de San Jorge y Voley de Primera de Centro Social fueron premiados por su “Trabajo en Equipo”.

Además, y como sucedió el año pasado el Concejo Deliberante premió con un monto de $4.000 en efectivo mediante un sorteo a uno de los profesores presentes. El beneficiado fue el Profesor de Natación de Club Centro Social Andrés Fontanini (quien lo destinará para la compra de elementos deportivos para el club donde trabaja).

(informe Municipio Brinkmann- Fotos Universal Medios)

AUDIO: LUCAS FORNERIS: 


Ganadores por terna: 

DISCILPLINA DESTACADOS MÉRITO DEPORTIVO
1-TENIS   PERLA RÍOSJUAN MANUEL LUDUEÑA

VALENTINA VIANO

 

 

 

 JUAN MANUEL LUDUEÑA. OBTUVÓ 4º PUESTO EN TORNEO DE

TENIS ZONAL – REGIONAL.

 

 
2-TENIS ESCUELA LUCÍA DANIELELAUTARO BONINOMATEO STEFANI  
3-KARATE JUAN MIÑO 

JESÚS JUAREZ

 

IGNACIO VIOTTO

 

MAGDALENA MUCHA

 

  MAGDALENA MUCHA 

OBTUVO CUATRO PRIMEROS PUESTOS EN CATEGORÍA KATA Y TRES PRIMEROS PUESTOS EN LA CATEGORIAS KUMITÉ

           PARTICIPANDO DE :

ϔ      TORNEOS NACIONALES EN SAN LUIS Y SAN NICOLÁS.

 

ϔ      INTERNACIONAL EN CATAMARCA.

 

ϔ      INTERPROVINCIAL EN PORTEÑA Y RAFAELA.

 

 
4-BOCHAS GABRIEL DALMASSOJAVIER ARMANDO

 

CRISTIAN ARMANDO (BERTOSSI).

 

ANIBAL MANSILLA

(SAN JORGE)

 

 

 

 

  JAVIER ARMANDO 

DESTACADA ACTUACIÓN.

 

CLASIFICÓ PARA EL CAMPEONATO PROVINCIAL DE BOCHAS.

 

 
5-TAEKWONDO  LUDMILA LUDUEÑA 

SOFÍA CASTRO

 

ANGELES FARIAS

 

 

    

 
6-RUGBY JUVENILES MANUEL RAMALLO 

JOEL CAMINO

 

MARCO VALDEZ

 

    

 

 
7-RUGBY MAYORES NICOLÁS BRUNA 

MARCOS MORINI

 

JUAN FERREYRA

 

 

                NICOLÁS BRUNA SUBCAMPEÓN COPA DE ORO EN LA UNIÓN CORDOBESA REPRESENTANDO LOS CHARABONES DE SAN FCO
8-HOCKEY MENORES ANTONELA RÉBOLA 

COLOMBA BRIZZIO.

 

INÉS GEORGERINO.

 

 

  COLOMBA BRIZZIO  

INTEGRÓ EL SELECIONADO DE LA LIGA OESTE DE HOCKEY Y FUE  GOLEADORA EN SU CATEGORÍA.

EXCELENTE ACTUACIÓN
9-HOCKEY MAYORES GUADALUPE FARIAS OLIVERO 

LILA CASTRO

 

IRENE GEORGERINO

 IRENE GEORGERINO 

INTEGRÓ EL SELECCIONADO DE LA LIGA OESTE DE HOCKEY.

MUY BUENA ACTUACIÓN.

 
10-TIRO DEPORTIVO DAVID BUSTOS PABLO WILLINER

 

ALBERTO FALCO

 

 

 

 

             DAVID BUSTOSMEJOR ACTUACIÓN.GANO UNA FECHA EN SUARDI DE TIRO

SEGUNDO POR EQUIPO TORNEO SUARDI
11-PATÍN ARTÍSTICO MARTINA PRATTO.SOFÍA FERRERO. (SAN JORGE)

 

JULIETA BONINO

LUCIA GIOINO

NAHIARA TEVEZ

MORENA MONTENEGRO

(CENTRO)

 

PAMELA MOYA

ROCIO UTRERA (BERTOSSI)

    

 

 

 

 

 

 
12-PATÍN NO COMPETITIVO DAIANA BAIMAGUADALUPE ALLOCHIS (BERTOSSI)

AGUSTINA DOTTA (CSDB)

MAIRA GIORDANO

VALENTINA CARLESSO

VALENTINA BACH.

 

 

 

 

 

    

 

 
13- PADEL MANUEL CASTRO 

IVÁN DIAZ PAEZ

 

 

 

 

                    MANUEL CASTRO 

PARTICIPÓ DE TODOS LOS TORNEOS DE LA ASOCIACIÓN DE PADEL CLUB (A P C)  ESTANDO SIEMPRE EN LAS INSTANCIAS FINALES. SE DESTACÓ COMO EL JUGADOR CON MÁS PUNTOS DE LA CATEGORIA GANANDO ASI EL PRIMER PUESTO.

PARTICIPO, TAMBIEN DE UNA INSTANCIA PROVINCIAL, QUEDANDO ENTRE LAS MEJORES  8 PAREJAS DE LA PROVINCIA.
14-NATACIÓN FEMENINAHASTA CATEGORÍA INFANTIL GODOY EMILIASOLANA SANCHEZ (SAN JORGE)

 

WANDA CÉSPEDES

VICTORIA FERRERO

 

 

 

  SOLANA SANCHEZ 

3 ° PUESTO EN PECHO

6° PUESTO ESPALDA

5° PUESTO LIBRE

3° PUESTO MARIPOSA

1° PUESTO LIBRE.
15-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA INFANTIL HASTA MAYORES SELENE SANCHEZROCÍO CHIALVO (SAN JORGE) 

PAULINA FERRERO

INÉS GEORGERINO (CENTRO)

 

  PAULINA FERRERO 

1° PUESTO MARIPOSA

1° LIBRE

1° POSTA CUATRO ESTILOS

2° COMBINADOS

2° PECHO

3° POSTA LIBRE

 
16-NATACIÓN MASCULINA HASTA CATEGORÍA INFANTIL. MÁXIMO AVILAARON CÓRDOBA (SAN JORGE) 

BAUTISTA SCOTTA

VALENTÍN FERRERO

 

  BAUTISTA SCOTTA 

1° MARIPOSA

1° COMBINADOS

1° POSTA DE CUATRO ESTILOS

2° PECHO

2° POSTA LIBRE

3° LIBRE
17-NATACIÓN MASCULINA CATEGORIA INFANTIL A ADULTOS. JUAN CRUZ MONTIEL 

MATEO FERREYRA

 

JOAQUIN ROSINA.

 

 

 

  JOAQUIN ROSINA.1° POSTA LIBRE

1° PECHO

1° CUATRO ESTILOS

2° COMBINADOS.

 
18-GIMNASIA ESCUELA DAIRA OBREGÓN 

JIMENA JUNCOS  (SAN JORGE)

 

JOSEFINA CASALIS

CAROLINA  BRAVO

ISABELLA GORGERINO

 

 

 

  
19-GIMNASIA AVANZADAS (no competitivo)   VANINA OBREGÓN (CSJ) 

FLORENCIA BOSIO

(CSJ)

 

   
20-GIMNASIA FEDERADAS CATALINA GIOINO (CSJ)MILAGROS YUAN RE (CSJ)

 

JOSEFINA GRANT (SAN JORGE)

 

 

 

 MILAGROS YUAN RE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE  A NIVEL PROVINCIAL ENTRE 50 COMPETIDORAS EN LOS PROVINCIALES DE RÍO CUARTO, RÍO TERCERO Y CÓRDOBA CAPITAL, FORMANDO PARTE DE ESTE SELECCIONADO.

LOGRÓ EL TERCER PUESTO POR EQUIPO Y OBTUVO EL PUESTO 41 INDIVIDUAL ENTRE 103 COMPETIDORAS EN EL NACIONAL DE SANTA ROSA LA PAMPA.

21-ATLETISMO MASCULINO CÓRDOBA JUEGA SEBASTIÁN GALLARGOSIMÓN QUIROGA

 

ALEJANDRO UTRERA

 

 

 

 

  SIMÓN QUIROGA CAMPEÓN PROVINCIAL EN 800 METROS LLANO

 

 
22- ATLETISMO MUJERES CÓRDOBA JUEGA GIMENA BRAVÍNFLORENCIA SANCHEZ

BIANCA ARTETA

 FLORENCIA SANCHEZ CAMPEONA PROVINCIAL DE 100 MTS LLANOS
23-ATLETISMO ADULTOS MARIO SCOLASTRICHIJAVIER GAIDOHECTOR SUAREZ ATLETAS BRINKMANSES QUE CORREN CARRERAS DE 10,20, 42 CARRERAS PISTAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA PCIA Y EL PAIS.AÑO TRAS AÑO REPRESENTAN A NUESTRA CIUDAD.
24-AJEDREZ ISAAC CAMPOS LAUTARO BONINO

 

LUCIANO ANTONUTTI

 ISAAC CAMPOSJUGÓ  EL ARGENTINO 2015 EN VILLA GUAY ENTRE RIOS REPRESENTANDO LA MUNICIPALIDAD DE BRINKMANN CLASIFICANDO ENTRE LOS 20 JUGADORES DE 78 PARTICIPANTES.CLASIFICO COMO PRIMER SUPLENTE DE LOS 8 MEJORES  DEL AÑO EN SU CATEGORÍA PARA JUGAR EL MAGISTRALITO, CLASIFICANDO PARA EL ARGENTINO QUE SE JUGARA EN FEBRERO DEL 2017.

 

 

 
MAXIMILIANO TOSOLINI DESTACADO BOCHOFILO BRINKMANENSE QUE HA LOGRADO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:1º ‘PUESTO ENTRE LOS 24 JUGADORES MAS IMPORTANTE DEL PAÍS PARTICIPANDO DE UN CAMPEONATO EN MENDOZA4º PUESTO EN CHARATA CHACO.

3º PUESTO EN CAMPEONATO RIO PRIMERO.

SUBCAMPEÓN CAMPEONATO EN NOE TINGER, ENTRE OTROS.
 BRENDA CZECH OBTUVO 3º PUESTO EN MUNDIAL EN DUBLÍN 

PRIMERA kUMITE MAYORES Y PRIMERA  KUMITÉ DANES CATAMARCA

 

SEGUNDA EN KATA  Y TERCERA KUMITE DANÉS EN AVELLANEDA 45º TORNEO NACIONAL

 
LUNA MORINI  PARTICIPO DEL CIRCUITO DE LA COSATDÉCIMA EN EL  RANKING NACIONAL DE TENIS DE ENTRE 343 TENISTAS.

 

 

 
JULIÁN CHICCO INTEGRANTE DE LA PRIMERA DIVISION DE BOCA JUNIORS Y DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20 
MARCELO AMPRIMO 2| PUESTO COPA DE LAS AMÉRICAS CON EL EQUIPO ARGENTINO EN BRASILGANADOR COPA MARINHEIRO EN PORTUGAL2° PUESTO EN CASINO  DE POVOA – PORTUGAL.

2 PUESTO EN LA PRIMERACOMPETENCIA DE ABONO.

5° PUESTO EN EL MUNDIAL SOBRE 513 TIRADORES., GANANDO LA COPA MAYORANZA.

3° EN EL PARCIAL DE LA COPA ARGENTINA.

 

INTEGRÓ EL EQUIPO ARGENTINO EN BRASIL Y PORTUGAL
25-AUTOMOVILISMO MARTÍN FERRERO 

FRANCO NAZZI

 

TOMÁS BREZZO

 

 MARTÍN FERRERO DESTACADA ACTUACIÓN EN EL AÑO

1 CARRERA GANADA Y 4º EN EL TORNEO.
26-KARTING MAXIMILIANO MARENGOBRUNO MONTICONI

 

MARTÍN FERRERO

 

 BRUNO MONTICONI DECIMO SEGUNDO EN EL PUESTO DEL TORNEO KARTIN DEL SALADO.

 
27-MOTOCICLISMO JUAN MANUEL SCALERANDIGABRIEL STRUMIA

 

LEONARDO PAGANI

 LEONARDO PAGANI LLEGÓ EN LAS 7 CARRERAS DEL CAMPEONATO
28-MINIVOLEY MARTINA CESPEDESANTONELLA STELCALDO

 

AGUSTINA SCIANCA

  
29-VOLEY SUB 13 Y SUB 15 VALENTINA TEJEDA 

AGUSTINA CÓRDOBA

 

MARIA BELÉN FERNÁNDEZ

 

SABINA TEVEZ

 VALENTINA TEJEDA (POR SUB 13)JUNTO A SU EQUIPO OBTUVO EL PRIMER PUESTO EN COPA DE PLATA.JUGÓ EN SUB 17 Y SUB 19.

 

MARIA BELÉN FERNÁNDEZ (POR SUB 15)

 

FUE ELEGIDA COMO LA JUGADORA DE MAYOR PROGRESO DE LA TEMPORADA 2016 POR EL C S Y D B.

 

CON SU EQUIPO:

OBTUVO EL 4º PUESTO COPA DE ORO EN LIGA MORTERENSE DE VOLEY.

 

CAMPEONA COPA PLATA TORNEO NACIONAL DE SACANTA.

 
30-VOLEY SUB 17 Y SUB 19 VIOLETA GONZALEZ FERRERO. 

SOFÍA CHICCO

 

 

  SOFÍA CHICCO 

FUE ELEGIDA LA MEJOR JUGADORA DEL CLUB EN LA TEMPORADA 2016.

 SUBCAMPEONA EN  EL CLAUSURA  CATEGORÍA SUB 17 Y SUBCAMPEONA EN EL CLAUSURA CON PRIMERA DIVISIÓN.

CAMPEONA DEL APERTURA CON PRIMERA DIVISION DE VOLEY.

 

 
31-VOLEY PRIMERA DIVISIÓN. LAURA GARCÍA 

LUISINA FERRERO

 

ANAPOLETTO

 POLETTO ANA OBTUVO JUNTO AL EQUIPO EL CAMPEONATO EN EL TORNEO APERTURA Y SUB-CAMPEONATO EN EL CLAUSURA.

 

MENCIONAR LIGA ESTUDIANTE DE LA PLATA.

 
32-MAXI VOLEY NORMA RODRÍGUEZ 

MARIANA NADÍN

 

MALVINA IBÁÑEZ

 

 

 

 

SE RECONOCE  A ANGELES Y CAROLINA SENTIS.

 MARIANA NADÍN 

CAMPEONA EN COPA DE BRONCE EN EL TORNEO APERTURA.

TERCERA EN COPA DE PLATA EN EL TORNEO CLAUSURA

ELEGIDA MEJOR COMPAÑERA  EN LA FIESTA DE LA LIGA.

 
33-MINI BÁSQUET MASCULINO HERNÁN  GANDOLFOJUAN IGNACIO BOSSIO (CENTRO)

IGNACIO MONDINO

SANTIAGO GAITÁN

GASTÓN ROSSO

    

 

 

 
34-MINI BÁSQUET FEMENINO Y MENORES AMPARO AMBROGGIOAGOSTINA VAZQUEZ

 

MILAGROS QUIROGA

ABRIL YOZWIAK

  
35-BASQUET FEMENINO MAYORES MARISOL NUÑEZCECILIA SEEBER

GISELA TURCHETTI

ANABEL FERRERO

  
36-BÁSQUET FORMATIVOU13-U15 ULISES SCHAPERBAUTISTA RACCA.( CENTRO) 

SANTIAGO FIRMANI

LAUTARO GUDIÑO………..

 

 

 ULISES SCHAPERJUDADOR U13  Y DE LA SELECCIÓN DE LA LIGA MORTERENSE.
37-BASQUET MENORESU17 – U19 JOAQUÍN ROSINAMATIAS POLETTO. (CENTRO) 

MARCOS GRANDE

JOAQUÍN CAMINO

 JOAQUIN ROSINA DESTACADA  ACTUACIÓN EN CATEGORÍA U 19 Y PRIMERA DIVISION
38-BÁSQUET DE PRIMERA ALEXIS CHIALVO 

LUCAS FORNERIS

 

GONZALO GUZMÁN

 LUCAS FORNERIS CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN CON EL EQUIPO DE BASQUET DE SAN JORGE
39-MAXI BÁSQUET LUCAS POSSETTO 

SEBASTIÁN SCALERANDI.

 

MAXIMILIANO MIKLES

 

SEBASTIÁN BURGA

 

                     
40-FÚTBOL INFANTIL RAFAEL YOVANOVICHFACUNDO YOZWIAK (SAN JORGE) 

GASTÓN RACCA

JUAN MARTÍN BRIZZIO (CENTRO)

 

             RAFAEL YOVANOVICH          

JUGADOR MUY IMPORTANTE PARA SU EQUIPO

 

 

 
41-FÚTBOL MENORES FRANCISCO PIZARRO MILTON CORVALÁN (SAN JORGE)

 

FACUNDO SALVAY

 

MATIAS CHIALVO

 

 FRANCISCO PIZARRO DELANTERO DESTACADO , DEBUTO EN PRIMERA E HIZO 2 GOLES

 

 

 

 
42-FÚTBOL JUVENIL FACUNDO ARGAÑARAZGONZALO MONDINO

(CENTRO)

 

RODRIGO LEZCANO (SAN JORGE)

 GONZALO MONDINO DEFENSOR Y TITULAR EN  PRIMERA.
43-FÚTBOL SENIORS NÉSTOR GÓNGORA (ATILRA) 

ALCIDES UTRERA (SUPER SENIORS)

 

HÉCTOR CANTAMUTO

 

JAVIER PIZARRO (ATLAS)

  JAVIER PIZARRO 

 

 

 

 
44- LIGA DE FUTBOL BARRIAL SEBASTIÁN SCOLASTRICHIMATIAS RODRIGUEZ

 

EMILSE ALBORNOZ

 

DAMIÁN LÓPEZ

 

BRIAN JUAREZ

 

 

  
45-FÚTBOL DE PRIMERA SAMUEL ALLENDEHORACIO GODOY

 

MARCELO GALLARDO

 

  HORACIO GODOY 

EL MEJOR JUGADOR DEL

AÑO DEL C.S.Y D.B.

 
46- BOXEO BÁRBARA ALBORNOZCRISTIÁN LÓPEZ

 

 

  
47- MONTAIN BIKE MENORES BLAS VARELAAXEL VARELA

 

 

 

 

  AXEL VARELA 
48- MONTAIN BIKE MUJERES PAOLA BOGLIONE PAOLA BOGLIONE
49- MONTAIN BIKE MAYORES ALEJANDRO VARELAPABLO MALDONADO

 

JUAN PONCE

 

MATIAS PEREZ

            PABLO MALDONADO  

OBTUVO IMPORTANTES PRIMEROS PUESTOS EN SU CATEGORIA Y EN LA GENERAL.

Y ESTO LO CONSAGRO ENTRE LOS 8 MEJORES DEL PAÍS  CATEGORIA A 1

 

 
 FUTBOL DE PRIMERA DE CENTRO SOCIAL Y D. BRINKMANN POR EL ASCENSO A PRIMERA A
PRIMERA DE BASQUET SAN JORGE CAMPEÓN Y SUBCAMPEON CAMPEÓN DEL TORNEO  APERTURA 2016 SUBCAMPEONES DEL TORNEO SUB-CAMPEON  2016 JUGANDO 2 FINALES FRENTE A PORTEÑA ASOCIACIÓN Y SU PARTICIPACION EN LA 20 EDICION DE TORNEO PROVINCIAL ORGANIZADO POR LA FEDERACION CORDOBESA DE BASQUET 

 
DIVISIONES INFERIORES DE FUTBOL DE CLUB SAN JORGE. CAMPEON POR TERCER AÑO CONSECUTIVOEN LA SUMATORIA GENERAL DE PUNTOS DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL SAN FCO ZONA NORTE
DIVISION PROMOCIONAL CLUB SAN JORGE GANÓ LA LIGA REGIONAL ZONA NORTE EN FORMA INVICTA
DIVISION PRE-INFANTIL DE FUTBOL CENTROCATEGORIA 2005 REGIONAL.                           GANÓ  LIGA REGIONAL ZONA NORTE
EQUIPO MINI NIVEL C3  DE GIMNASIA COMPETITVA DE CLUB SAN JORGE GIOINO CATALINA – CESANA FRANCIA – PEREZ AYNARA Y BRUNO  PILAR OBTUBIERON A NIVEL PROVINCIAL LOS SIG PUESTOS:®     CAMPEONAS PROVINCIALES 1º PROMOCIONAL EN RIÓ CUARTO

®     MEDALLA DE BRONCE 2º PROMOCIONAL EN BARRIO PARQUE CAPITAL CÓRDOBA.

®     MEDALLA BRONCE TORNEO PROVINCIAL 9 DE JULIO DE RÍO CUARTO.
ESCUELA DE ATLETISMO – CLUB BERTOSSI PREMIAR A LOS CHICOS
VOLEY DE PRIMERA CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN CAMPEON APERTURA Y SUBCAMPEON EN EL CLAUSURA.
CLUB ATLAS  GANADOR DEL 50%  DEL    TORNEO DEL FUTBOL SENIORS
TRAYECTORIA DEPORTIVA  GABRIEL GIAVENOTECNICO MAS GANADOR DE LA LIGA MORTERENSE DE BASQUET.MÁS DE 25 AÑOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA

 
REVELACIÓN DEPORTIVA  RODRIGO LESCANOASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN CON GOLES LO QUE LE PERMITIÓ, EL AÑO PRÓXIMO,  JUGAR EN COLÓN DE SANTA FE. 
DIRIGENCIA DEPORTIVA SUB. COMISION DE BASQUET DE 1ª DE SAN JORGE 
TECNICO DEL AÑO    DARIO FERREROCAMPEON DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL SAN FRANCISCO DIVISION A.PRIMER CAMPEÓN DE LA HISTORIA EN ESTA DIVISIÓN.

 
 EMBAJADOR DEPORTIVO   JULIÁN CHICCO 
DEPORTISTA DEL AÑO   LUCAS FORNERIS

 

 

 

 

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