Ganadores del sorteo de Reyes del Centro Comercial de Brinkmann

Información ampliada:

Informamos los ganadores del sorteo de premios del Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad, realizado el día viernes 05 de Enero de 2018, a las 18 hs. en sede social.

1er. Premio 1 Tv. led 32” Nº 5976 Sr. Carlos Ruiz

2do. Premio 1 Bicicleta Playera Nº 1160 Sra. Andrea Nicola

3er. Premio 1 Horno Microondas Nº 5981 Sr. Norberto Ramallo

4to. Premio 1 Horno Eléctrico Nº 4450 Sr. Rodolfo Stradella

5to. Premio 1 Pava Eléctrica Nº 8341 Sr. José Tosoratto.

El comercio que ha otorgado el bono del primer premio es FERRETERIA SAN JUAN del Sr. Norberto Libua, quién se ha hecho acreedor de una orden de compra de $ 1.500. Agradecemos la participación del público y colaboración de los comercios e instituciones de nuestra ciudad.

GANADORES NAVIDAD FELIZ 2017 SORTEO LOCAL

1 TV SMART 43” Nº 0799157 Sra. JUANA VEGA

1 TV SMART 43” COMERCIO: PANIFICADORA CARRANZA

GANADORES NAVIDAD FELIZ 2017 SORTEO NACIONAL

Los sorteos correspondieron a 4 autos marca Volkswagen (modelo UP!, tres puertas, versión take up) y 8 motos Cerro 150 cc Full. Cabe destacar que tanto el cliente que resultó ganador como el comercio que hizo entrega del cupón recibirán el mismo premio.