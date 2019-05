González: “Debemos tomar conciencia de lo importante de ser donantes voluntarios y altruistas”

Profesionales del INCUCAI estuvieron nuevamente en Brinkmann y realizaron extracciones de sangre para incorporar donantes al Registro Nacional de Donantes de Médula.

En contacto con Universal Medios la Dra. Alejandra González miembro de la Fundación Banco de Sangre de Córdoba dijo que alrededor de 50 personas aproximadamente de Morteros y Brinkmann, se acercaron para la donación correspondiente,

La Dra. González, Fundación Banco de Sangre de Córdoba, vino acompañada con tres personas más, responsables de la actividad.

González explicó la inscripción en el Registro es un acto solidario y voluntario que tiene el propósito de facilitar los trasplantes a pacientes que no poseen donantes compatibles en su grupo familiar. Cuántos más variantes genéticas de donantes inscriptos existen, mayores son las posibilidades de los pacientes de encontrar una respuesta adecuada a la necesidad de trasplante.

Sostuvo que “en esta oportunidad son casi 50 personas, de Brinkmann y Morteros, que pudieron hacer efectiva la donación de sangre, en su mayoría personas adultas mujeres, un número significativo para nosotros…”.- “Debemos tomar conciencia de lo importante de ser donantes voluntarios altruistas, afortunadamente lo vamos logrando, lo que paso en esta oportunidad, en Morteros, muchos eran la primera vez que donaban…”.-

Recordó que pueden ser donantes de una unidad de sangre:

Todas las personas de 18 a 55 años que gocen de buena salud.

Pesar más de 50 kilos.

Cada 2 meses se puede donar sangre

Agregó que 3 de cada 4 pacientes no tienen donante compatible en su grupo familiar y necesitan recurrir a un donante no emparentado. Inscribirse en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de CPH es un acto solidario, voluntario y altruista que les da una oportunidad a los pacientes que no tienen donante compatible en su familia. “Para poder conocer si forman parte del Registro deben ingresar https://www.argentina.gob.ar/salud/incucai”.

