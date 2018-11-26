Grupo ALCO Brinkmann junto a instituciones caminaron contra la obesidad

El Grupo ALCO Bienestar Brinkmann realizó su caminata contra la obesidad, campaña nacional, desde Plazoleta de la Familia hasta Plaza San Martín donde e realizó entrega de certificados a miembros del grupo, hubo bailes y lo valioso de los testimonios de algunos de los alquistas.
Acompañaron desde el Municipio la Secretaria de Educación Natalia Bosio, la Reina de la ciudad Julieta García junto a las princesas Candela Visconti y Oriana Beltramino; alumnos de la escuela 25 de Mayo con el Kiosco saludable, LALCEC Brinkmann con su programa Plan Reto Saludable implementado este año, grupo de ciclistas de Brinkmann y público en general.
ALCO BRINKMANN ZUMBA CON VIVI
Posted by Universal Medios Brinkmann on Sunday, November 25, 2018
Desarrollo del acto:
PARA INICIAR ESTA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL GRUPO ALCO BIEN-ESTAR BRINKMANN, SE DARA LECTURA AL PREAMBULO COMO SE REALIZA EN CADA REUNION
INVITAMOS A LOS ALQUISTAS MARCEL Y SANDRA A DARLE LECTURA
(PREAMBULO)
LES DAMOS A TODOS LOS PRESENTES LA MAS CORDIAL BIENVENIDA Y AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE QUE NOS ESTEN ACOMPAÑANDO EN ESTA CAMINATA DENOMINADA “LAS PERSONAS PRIMEROS” EN EL MARCO DEL DIA DE LA LUCHA CONTRA LA OBESIDAD QUE SE CONMEMORO EL 18 DE NOVIEMBRE.
LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO CONFORMAN UNA EPIDEMIA QUE AFECTA AL 63% DE LOS ARGENTINOS, CON LAS CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD QUE TODOS CONOCEMOS.
ES POR ESO QUE DESDE FUNDACIÓN ALCO, SE TRABAJA A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA PARA QUE LOS ALQUISTAS PUEDAN LOGRAR BAJAR DE PESO Y MANTENERSE, AFIANZANDO LA TAREA DE CONCIENTIZAR Y SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.
ES POR ESO QUE DECIDIMOS VOLVER A REALIZAR, TAL COMO EN EL AÑO 2017, UN EVENTO ABIERTO AL PÚBLICO CON LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS VIVAS DE LA COMUNIDAD, PARA QUE TODOS TOMEMOS CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE INCORPORAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
SE ESCUCHARON LOS TESTIMONIOS DE, EN PRIMER LUGAR ESCUCHAREMOS A MONICA, CLAUDIO, MIRTA , UNA DE LAS ALQUISTAS DE MAYOR EDAD PERO CON UN ESPIRITU MUY JOVEN, MARTIN Y GRACIELA.
“ENTRE QUERER Y CONSEGUIR HAY UNA PALABRA LLAMADA ESFUERZO”, ESTO NOS DICE EL DR ALBERTO CORMILLOT Y PARA RECONOCER ESE ESFUERZO, LA PERSEVERANCIA Y CONSTANCIA SE ENTREGARAN CERTIFICADOS A QUIENES ALCANZARON SU PESO POSIBLE,SU PESO CONFORTABLE Y ESTAN EN MANTENIMIENTO HACE MAS DE UN AÑO.
RECIBIERON CERTIFICADOS:
PESO POSIBLE
- MONICA GAETAN
- LORENA OCAMPO
- GRACIELA ROJAS
PESO CONFORTABLE
- MARTIN ROVAI
- MARCEL PEROSINO
- PAOLA ALLENDE
MANTENIMIENTO
- CELIA DEPETRIZ
- MIRTHA DEPETRIZ
- ANTONELA BERTONASCO
- MARISEL GUGLIELMONE
- CLAUDIO SOLA
- AYMAR FOSATTO
TAMBIEN RECONOCEREMOS LA PERSEVERANCIA Y LA TRAYECTORIA
- VANINA IBAÑEZ
- GRACIELA ROJAS
- GIANELLA BONINO
- ELSA GALFRE
- TINA MORINI
- JUAN CARLOS RODRIGUEZ
LOS ALQUISTAS MAYORES, POR SU VOLUNTAD, SU ESPIRITU JOVEN Y SU CLARO MENSAJE QUE SI SE PUEDE:
- MARTHA PARA
- REGINA Y JULIO LLEL, UN MATRIMONIO QUE MARTES A MARTES ESTAN JUNTO A NOSOTROS
- GREGORIA
- IVONE GIAVENO
- JOSE LUIS ARIAS QUE BAJO 21 KG TENIENDO EN CUENTA QUE SI INCORPORO AL GRUPO EN SETIEMBRE DE ESTE AÑO.
- MIRTHA PONS…….TRES GENERACIONES EN EL GRUPO: MIRTA, SU HIJA MARISEL Y SU NIETA YOHANA.
ALQUITOS PARA NIÑOS
QUEREMOS COMENTAR QUE EL GRUPO ALQUITOS PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS, SE REABRIRA MUY PRONTO YA QUE POR NUEVAS EXIGENCIAS DE FUNDACION ALCO, LOS COORDINADORES TANTO DE NIÑOS COMO PARA LOS PADRES DEBEN RENDIR UN EXAMEN Y ESTAN RECIBIENDOUNA CAPACITACION ON LINE POR PARTE DE LA LIC NATALIA REYNOSO
EL GRUPO ALCO BIENESTAR SE REUNE TODOS LOS MARTES A PARTIR DE LA HORA 20 EN EL CENTRO CULTURAL PUNI FROLA, GRACIAS A LA COLABORACION DEL MUNICIPIO LOCAL QUE GENTILMENTE NOS CEDE ESE ESPACIO DONDE PODEMOS REALIZAR LOS ENCUENTROS CON COMODIDAD, CONSIDERANDO QUE SON APROXIMADAMENTE 60 PERSONAS QUE SEMANALMENTE SE ENCUENTRAN FORMANDO PARTE DE LOS ENCUENTROS.
YO ESCUCHE EN UNA OCASIÓN DE ALGUIEN QUE ME DECÍA , QUE NO PENSARA EN INTENTARLO PORQUE JAMÁS LO LOGRARÍA , ENTONCES YO MIRE HACIA EL FUTURO Y AL PASADO LO BORRE PORQUE SÉ QUE SI SE PUEDE!!!!
CON PARTE DE LA LETRA DE ESTA CANCIÓN ELEGIDA PARA PROMOCIONAR LA CAMINATA DE HOY, VAMOS A PONERLE ALEGRÍA, MÚSICA Y BAILE A LA TARDE CON LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE ZUMBA DIRIGIDO VIVIANA RODRIGUEZ.
Grupo ALCO Brinkmann, encuentro en Plaza San Martín luego de la caminata por la salud.Emociones, baile y movimiento en un domingo en familia.
Posted by Universal Medios Brinkmann on Sunday, November 25, 2018
LA PREVENCIÓN ES UNA HERRAMIENTA MUY ÚTIL EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD, ESPECIALMENTE PORQUE LAS CAUSAS DE ESTA ENFERMEDAD ,COMO LO SON LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN Y EL ESTILO DE VIDA, SON MODIFICABLES.POR ESO…TRABAJEMOS JUNTOS POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA…PORQUE REALMENTE SE PUEDE!!!!!!
360KG BAJADOS ENTRE LOS QUE ESTABAN PRESENTES EN LA REUNION DEL MARTES (27 PERSONAS)
Fotos: