Guerrero: “Este martes tendremos los resultados del hisopado a la joven de 19 años”

En las últimas horas del día domingo, el Comité de Crisis de Brinkmann, activó el protocolo Covid-19 en una paciente joven de 19 años, que trabaja en Balnearia de lunes a viernes.

“Fue derivada al Hospital Iturraspe para el correspondiente hisopado y mañana martes tendremos los resultados; esta joven presentó síntomas, malestar general, dolor de garganta y pérdida del sentido del olfato o del gusto, lo cual llamó rápidamente al Centro de Salud y de ahí se dispuso activar el protocolo”, sostuvo la Dra. Elsa Guerrero a Universal Medios.

“Anoche se activo el protocolo y se actuó lo más rápido posible y tenemos una persona aislada en Brinkmann por esta paciente, su hermana, atendiendo al resultado que tengamos se hisopará o no, por el momento aguardar y extremar las medidas, debemos ser responsables de nuestros actos, no debemos descuidarnos, lavarnos las manos, el distanciamiento y no a las reuniones sociales, por favor, seamos responsables, estamos en el mes más complejo de una enfermedad que poco conocemos, es un llamado a la reflexión para todos, porque entre todos debemos cuidarnos”, sentenció.-

“En caso de que esta joven dé positivo tendríamos un caso aislado o importado, no comunitario, lo cual implica hisopar a su hermana y extremar las medidas”, finalizó.

