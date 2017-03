Ponce: “las decisiones las toma SanCor, nosotros seguiremos trabajando para preservar las fuentes de trabajo”

El Secretario General de ATILRA llegó en la mañana de hoy a Brinkmann para reunirse con los trabajadores de la planta SanCor Brinkmann. Fue recibido y acompañado por Juan Cortéz y Fernando Daniele en la Seccional local que hay en nuestra ciudad.

Brindó una charla a los trabajadores explicando la situación actual de la cooperativa láctea, “crisis estructural muy complicada” así la definió, para en líneas generales comentar cómo vienen trabajando desde el gremio para evitar el cierre de las plantas, dijo “defenderemos como siempre las fuentes de trabajo, pero la decisión final la tiene la empresa…”.

Ponce dijo que SanCor se encuentra en riesgo y en todos los encuentros que hubo, SanCor, gremio y Gobierno se intentó llegar a las posibles soluciones para salir adelante, dijo “es posible una alianza estratégica, es decir, la venta, contando con un posible inversor, se intentará preservar la cooperativa, pero más allá de lo humanamente que estamos haciendo nosotros, los directivos de SanCor tomarán la decisión, no nosotros…”.

Habló de reestructuración, de lo que se viene hablando hace un par de semanas, reestructuración a fondo de la empresa, “es importante no perder tiempo, debemos buscar la solución a todo esto”. “Es importante que sepan que lo peor que podía pasar era que no haya interés en alianza con Sancor, pero intereses hay”. Sostuvo que “el problema de SanCor comienza hace 15 años cuando la empresa se endeudó en dólares. Desde ahí el problema financiero que derivó en un problema económico. También en 2007 hubo una situación similar, donde ya no se podía contraer otra deuda, no era accesible un crédito…”.

“Las decisiones las han tomado los administrativos de la Cooperativa, por nuestra parte seguiremos trabajando para preservar las fuentes de trabajo, y el objeto primario es salvar los intereses de los compañeros…”.

Dejó su mensaje final para las familias de los empleados de SanCor Brinkmann explicando cada recorrida en los últimos días por las diversas plantas que tiene la empresa, “entiendo la incertidumbre que esto genera, estamos siempre de lograr una solución integral, no hay que relajarse, no hay que estar tranquilos, no tomamos las decisiones nosotros y haremos todo para conservar los puestos de trabajo…”.

