Inundaciones: Universal te muestra fotos aéreas de la situación de Marini y región

La localidad santafesina, en la que predomina la actividad tambera, está a punto de desaparecer. Sólo quedan 140 habitantes. “Voy a tener que cerrar las puertas”, había dicho el jefe comunal días pasados.

Universal Medios acompañó a la Policía Caminera de Brinkmann a la entrega de donaciones como ayuda a las familias afectadas por el agua. Se pudo tomar imágenes de la dura situación que vive esa región y un pueblo que está a punto de desaparecer.

Imágenes drone:

La localidad de Pueblo Marini, ubicada en la cuenca lechera santafesina, vive desde hace semanas un “pequeño éxodo”: a causa de las inundaciones, sus habitantes comenzaron a abandonar la ciudad a su suerte. Hoy sólo quedan 140, y restando.

Se ubicada en el Departamento de Castellanos, a 50 kilómetros al norte de la ciudad cordobesa de San Francisco, los pobladores se están quedando sin trabajo debido al cierre de tambos por los anegamientos.

Según el presidente comunal, Gerardo Piombo, en dos meses el pueblo puede desaparecer: “Si no me ayuda la provincia tendré que cerrar las puertas, no tengo nada”.

Las lluvias que la arrecian desde 2015 llevaron a la comuna a una situación desesperante. Los 600 milímetros que cayeron en las últimas semanas dejaron las 7.200 hectáreas del territorio bajo un metro y medio de agua. De los 255 habitantes que había, quedan sólo 140.

“Es desesperante, ya no hay donde meter el agua. De acuerdo a sus cálculos, drenar el líquido de los suelos llevará al menos tres meses. En la zona urbana, el pico de las lluvias llevó a que los pobladores vivieran con agua dentro de sus casas y cinco días sin electricidad. “Hay tres familias en el salón de la capilla, que es el único lugar seco que tenemos; los demás están todos bajo agua, de punta a punta. Algunos tienen 50 cm adentro de las casas y otros un río alrededor”, describió.

La principal actividad económica y empleadora de la región es la tambera, hoy reducida en cantidad por las inundaciones. Los establecimientos bajaron de 36 a 12. “Después de esto calculo que no va a quedar ninguno. La pérdida es del 100%. No quedó nada, ni alfalfa, maíz, soja, sorgo, nada”, añadió Piombo.

El gobierno de Santa Fe ya envió una bomba adicional al pueblo, que se sumó a las dos que ya había. Sin embargo, aún no llegó la retroexcavadora solicitada por la comuna.