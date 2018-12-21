Joaquín Viotto de la disciplina Karate es el Deportista del Año

Se realizó una nueva edición de la Fiesta del Deporte en Brinkmann. El elegido como Deportista del Año es Joaquín Viotto de la disciplina del Karate y como Embajador Deportivo Tomás Brezzo competidor en el Top Race Jr.
Un dato anecdótico es que el premio le fue entregado por su hermano Ignacio de la misma disciplina, y que había sido elegido el año anterior.
Con excelente marco de público, el evento se tuvo que trasladar al Club Barrio Bertossi por las tormentas y lluvias que se registraron en toda la región.
Hubo entrega de un subsidio por $5000 entre los técnicos presentes, beneficiando también a la disciplina del Karate porque el número pertenecía al Profesor Adrián Hernández; dinero destinado a la compra de elementos deportivos.
Se destacan premios como a la Revelación Néstor Peralta y Marcio Possetto. También el técnico del año fue elegido Fabio Yoswiak, entre otros.
Hubo 47 ternas y participaron alrededor de 150 deportistas de Brinkmann.
Estuvieron presentes representantes de Instituciones locales, Clubes, Deportistas destacados, Secretarios Municipales, Miembros del Concejo, y público en general.
Como cada año el mensaje estuvo a cargo de la Pte. del Concejo Mariela Quinteros.
Todos los ganadores (en negrita los ganadores):
|DISCIPLINA
|DESTACADOS
|MERITO PERSONAL
|ENTREGA DISTINCIONES
|1-TENIS
|GAEL PERFUMO
ISABELLA GORGERINO
PERLA RIOS
|2-KARATE
|JAVIER JUAREZ
JOAQUÍN VIOTTO
MATEO MILANESIO
|3-BOCHAS
|EDUARDO MULASANO.
ROQUE ECHEVERRÍA.
NÉSTOR PERALTA
MACIEL GIORDANO
NICOLÁS REYNOSO
|..
|4-TAEKWONDO
|JOAQUIN ECHAVARRÍA
WANDA VILLARRUEL
LUTMILA LUDUEÑA
FRANCISCO MIÑO
| )
|5-RUGBY JUVENILES
|PABLO RODAS
MANUEL MOYA
ALEJANDRO MOYA.
|
|6-RUGBY MAYORES
| WALTER GALVAN
MAXIMILIANO BURGENER
ARIEL MARTINO
|7-HOCKEY MENORES
|ANTONELA RÉBOLA
INÉS GORGERINO.
LUCÍA DANIELE.
|.
|8-HOCKEY MAYORES
|COLOMBA BRIZZIO
IRENE GORGERINO
MARTINA PAGANI.
|9-TIRO DEPORTIVO
|GABRIEL PULLIDORI
FABÍAN SOLA
ALBERTO FALCO.
|10-PATÍN ARTÍSTICO
|AINELEN VEGA
NAIDA RUIZ (SJ)
SARA SEEBER.
MARÍA PAZ ALVAREZ
MORENA BELTRAMINO
YAMILA LEAL
|
|11-PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO
|AGUSTINA ROTELA
DAIANA BAIMA
IRUPÉ LÓPEZ
SELENE DARDATTI
ALUMINÉ MORRA
MARTINA PEGINI
MAGALÍ FRÍAS
|12-PADEL
|CARLOS ASSELBORN
AXEL VIANO
IVÁN DIAZ PAEZ
|DISCIPLINAS
|DESTACADOS
|MERITO PERSONAL
|ENTREGA
|13-NATACIÓN FEMENINAHASTA CATEGORÍA INFANTIL
|JOSEFINA CASALIS
ISABELLA GORGERINO.
SAMIRA MARTINO
|14-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA INFANTIL HASTA MAYORES
|GUADALUPE FERRERO
SOL TOSORATTO.
INÉS GORGERINO.
|15-NATACIÓN MASCULINA HASTA CATEGORÍA INFANTIL.
|SANTIAGO OLMOS
ANGEL TOSORATTO
GAEL PERFUMO.
|16-NATACIÓN MASCULINA CATEGORIAINFANTIL A ADULTOS.
| NAHUEL COPPIZ
BAUTISTA SCOTTA.
ARÓN CÓRDOBA
|17-GIMNASIA ESCUELA
|OLIVIA ACEVEDO
BRISA SUAREZ QUIROGA
CLARA BELTRAMO
ALDANA AVILA
VICTORIA VIANO
LUDMILA TAVANO
|18-GIMNASIA AVANZADAS (no competitivo)
|MORENA ZAPATA
PEROSINO MALENA
VANINA OBREGÓN
|19-GIMNASIA FEDERADAS
|FRANCIA CESANAPILAR ALLENDE OVIEDO
JOSEFINA GRANT
ANGELINA BALZARINI
ANGELINA FERRARESI
DELFINA SOLA
MARIA V. MULASANO.
|20-ATLETISMO ADULTOS
|MARIO SCOLASTRICHI
JAVIER GAIDO
HÉCTOR SUAREZ
|21-DESTREZAS Y JUEGOS DE RIENDAS.CATEGORÍA VARONES MENORES
|TIAGO IBAÑEZ
GONZALO PRADO
MARCIO POSSETTO
LUCAS WAGNER
FRANCISCO ANGULO
ANDRÉS POSSETTO
|22-DESTREZAS Y JUEGOS DE RIENDAS.CATEGORÍA MUJERES MENORES.
|EMILSE ALBORNOZ
ORIANA DEMARCO
BARBARA ALBORNOZ
MARIELA DEMARCO
RENATA FERREYRA
|23-DESTREZAS Y JUEGOS DE RIENDAS.CATEGORÍA VARONES MAYORES
|DAMIÁN FERREYRA
FERNANDO IBAÑEZ
LEONARDO LEDESMA
DARÍO POSSETTO
|24-DESTREZAS Y JUEGOS DE RIENDAS.CATEGORÍA MUJERES MAYORES
|BELÉN LEGUIZAMÓN
ALEJANDRA PRADO
ROMANELLA UTRERA
|PREMIACIÓN TERNAS
|DISCILPLINA
|DESTACADOS
|MÉRITO DEPORTIVO
|ENTREGA
|25-AUTOMOVILISMO
|MARTÍN FERRERO
FRANCO NAZZI
MATIAS BELTRAMINO
TOMÁS BREZZO
|26-KARTING27- MIDGET
|BRUNO MONTICONE
MAURICIO FERRERO
|28-MOTOCICLISMO
|GABRIEL STRUMIA
LEONARDO PAGANI
EMANUEL SCALERANDI
JOAN SCALERANDI
|29-VOLEY SUB 12 – 13 Y 15 FEDERADO
| MORENA MONTENEGRO
AGUSTINA CARRUEGA
CAMILA FERRERO
|30-VOLEY SUB 17 Y SUB 19
|SELENE SANCHEZ
MARÍA B. FERNÁNDEZ
SOFÍA CHICCO
|31-VOLEY PRIMERA DIVISIÓN.
|LUISINA FERRERO
MARÍA GISELLE VISINTINI
ERIKA ANA POLETTO
|32-MAXI VOLEY
|MARINA GRANDE
VERÓNICA LUDUEÑA.
MARIELA POSSETTO.
MALVINA IBAÑEZ
NORMA RODRIGUEZ
|
|33-MINI BÁSQUET MASCULINO
|JUAN JOSÉ BORRÉ
MATIAS GALFIONE
SANTINO CULASO
MATIAS ARRÓ
JUAN P. BORGOGNO
|
|34-MINI BÁSQUET FEMENINO INFERIORES
| AGOSTINA VAZQUEZ
MILAGROS GRANT
ESTEFANIA CASTELARI
|35-BASQUET FEMENINO MAYORES
|DIANELA ROTELA
ABRIL YOSWIAK
ANABEL FERRERO.
|36-BÁSQUET FORMATIVOU13-U15
|PEDRO CORDOBA
OCTAVIO RACCA
HERMÁN GANDOLFO.
ROMÁN PALACIOS
|37-BASQUET MENORESU17 – U19
|LAUTARO GUDIÑO
LUIS GARIBOLDI
MATIAS POLETTO.
BRAIAN PAVÓN.
|38-BÁSQUET DE PRIMERA
|RODRIGO ALVAREZ
MAXI FERRARESSI
OSCAR CABRERA
ALEXIS CHIALVO.
AGUSTÍN GIACOSA
|.
|39-FÚTBOL MENORES(CAT. PROMOCIONAL Y PREINFANTIL)
|SANTIAGO STRUMIA
ELIAN AGUILAR
FACUNDO YOZVIACK
SANTIAGO ROSSOTTO
|40-FÚTBOL INFANTILES( INFANTIL- PREJUVENIL)
|NICOLÁS UTRERA.
FRANCISCO FERREYRA
GASTÓN RACCA
RAFAEL YOVANOVICH
|41-FÚTBOL JUVENIL
|MATIAS CHIALVO
TOMÁS MORINI
SANTIAGO VARELA
SEBASTIAN YOSWIAK
|.
|42-FÚTBOL SENIORS
|ARMANDO JUAREZ
DANIEL TEVEZ
LUIS GONZALEZ
ALCIDES UTRERA
|
|43-FÚTBOL DE PRIMERA
|MANUEL GARCÍA
MATIAS GODOY
EDUARDO RAMIREZ
CARLOS ACOSTA.
FABRICIO LÓPEZ (SJ)
|44- MONTAIN BIKE MENORES
|SANTINO GAIDO
LUCAS VARELA
BENJAMIN BAULIA
IARA GAIDO
MAGALÍ BORDONI
|45-RALLY MONTAINBIKE
|MALDONADO PABLO
MATIAS GRAF
EMANUEL FERNANDEZ
|46-MONTAIN BIKE MUJERES
|NADIA GODINO
ADRIANA DÁVICO
PAOLA BOGLIONE
|47-MONTAIN BIKE MAYORES Y RURALBIKE
|JUAN ROMÁN PONCE
FEDERICO CORRADI
VICTOR RISTA