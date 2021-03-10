Jueves 11 y viernes 12 continúa vacunación por covid en Brinkmann. Aquí los listados

El Gobierno Municipal de Brinkmann informa que este jueves 11 y viernes 12 de marzo, se realiza la vacunación por covid, de acuerdo al cronograma previsto desde el Hospital Iturraspe.
El jueves de 16 a 19 horas, se aplicará a personal docentes y profesionales de salud. (Vecinal Barrio Acceso Este)
El viernes de 10 a 13 horas, a adultos mayores de 70 años. (Centro de Salud Municipal)
DOCENTES Y PERSONAL DE SALUD
|RUÍZ LUISINA
|MOLINERO MARICEL ANA MARIA
|CABRERA MARCELA ALEJANDRA
|FADER GRETEL EDIT
|GALLO IVANA MARIA ANDREA
|CANDELLERO VERONICA RAQUEL
|GIORGIS MARIA VANESA
|MONTEVERDI MIRIAM DEL VALLE
|YSASI LAURA MARCELA
|DOME EDGARDO JOSE
|WILLINER SILVIO FERNANDO
|CESANA HORACIO ROGELIO
|DELSOGLIO MARIANO RAUL
|ALBORNOZ MARÌA VALERIA DEL VALLE
|ROSSO MARCELA NILDA
|BRUNA NICOLAS GUILLERMO
|PISANI JESICA ELIZABETH
|FERNANDEZ VERONICA DEL VALLE
|VACA ALEJANDRO DANIEL
|FERRERO LUCIANA SOLEDAD
|CARCANO LUCILA NATALI
|ALMADA MARIELA MARCELA
|RUFINO MARCELA VIVIANA
|COMBA VERONICA ANDREA
|TEVEZ LEONARDO DANTE
|TROGOLO CARINA MARIA
|PEREZ CLAUDIA DEL VALLE
|LOVERA MARIA DEL CARMEN
|GALOTTO MIRIAM ANA
|AMBROGGIO SILVANA RITA
|TONDA MARIELA ROSA
|RE MONICA BEATRIZ
|FONTANA DARIO JAVIER
|CASTOLDI DANIELA MARISA
|MIGUEL LUCIANA PAOLA
|MANAVELLA MARIA ELENA
|SCALVASIO CECILIA ELENA
|PAEZ ANALIA DEL CARMEN
|BENEGAS MARIA GISELA
|FRANCO ALEJANDRA ROSA
|TOMATIS MARÍA ALEJANDRA
|CRISPENS ROMINA MARICEL
|GALOTTO MONICA DELFINA
|CORNEJO ADRIANA SILVANA
|MAIDANA LORENA PAOLA
|BERTONE EZEQUIEL MARIO
|PERRET MARIA SOLEDAD
|CASTELLI FANNY
|STORERO SILVIA ANDREA
|GASTALDI VERONICA MARIA
|RIBERI LORENA CECILIA
|GALVAN LAURA GISELA
|ABBA MARTA ISABEL
|BORDA BOSSANA ANTONELLA
|FAUDA CINTIA PAOLA
|MOLINA SABRINA NEREA
|BOSCH MARCELA ADRIANA
|MAY CARMEN ALICIA
|MONDINO SONIA
|QUIROGA JULIANA
|SPERTINO VALENTINA
|WALTER SUSANA DEL CARMEN
|PRONINO MARCELA DEL VALLE
|GOYTEA GRISELDA
|MAINARDI ANA LAURA
|PALACIOS NORMA
|SENTIS ESTELA MARY
|PONCE SOLEDAD ADRIANA
|CULASSO SOFIA
|ELIZONDO EVANGELINA ANDREA
|MANZI JOHANA CARINA
|CORTEZ NANCY MARIA PAULA
|MANZI JESICA NADIA
|CASTILLO MARIELA ZENONA JULIA
|PACHECO MARIA FLORENCIA
|GALFRE MIRIAM
|ALVAREZ GRISELDA VIVIANA
|LUNA SILVIA NANCY
|LELL MARIELA ADRIANA
|GARCIA MAURO GUILLERMO
|CUADRADO CARINA INÉS
|CORRADI FABIANA INES
|CAVALLERO SILVIA NORMA
|QUAGLINO FLAVIO
|TAVANO DEBORA
|PEREYRA JESICA
|REFOJOS CLELIA TRINIDAD
|MANSILLA MIRIAM
|BARROS MARIANA
|TABORDA MICAELA BELEN
|NAZZI LAURA ANDREA
|ACTIS ALESINA DAIANA NOELIA
VACUNACIÓN COVID -19 +70
Hora 10:00
|ALASSIA MAFALDA MARIA LUCIA
|4419371
|ARMANINI ELIDA NOEMI
|4666253
|ASSELBORN PABLO ROBERTO
|6258120
|BALDO MARTA DEL VALLE
|4646967
|BANDINI MERCEDES ALBA
|4125854
|BARENGO MARGARITA ROSA
|7156559
|Beltramo, Bilma Dominga
|5809540
|BERENE ADELINA
|2865692
|BERRA ARSENIO ALFONSO
|6444247
|BORGATELLO ANA MARIA
|5938915
|BRUNA OMAR ANGEL
|8359603
|DALMASSO MARIA IRMA
|4790087
|DI MARZO ANA MARGARITA
|6246071
|MARANZANA RENE ALEJANDRO
|6447991
|MARETTO RITA MAGDALENA CATALINA
|5215169
|MARTÍN SUSANA MARGARITA INES
|4603761
|MAYER JUAN CARLOS
|5922012
|MERLINI BEATRIZ ANTONIA
|5125173
|MOLINA FAUSTINO GREGORIO
|8009644
|OLIVERO FRANCISCO FELIX
|6445553
|OSTERTAG ADALBERTO EUGENIO
|7122271
|PERALTA EDILMA ESTHER
|1238123
|PERALTA SUSANA BEATRIZ
|5938912
|PISANI NILDA TERESA MARIA
|5809544
|RUIZ NEMECIO
|6392441
|RUIZ RAMON
|6299524
|UTRERA JOSE EGIDIO
|6437715
|UTRERA JOSEFA BEATRIZ
|5809584
|UTRERA MARTHA DEL VALLE
|5215178
|VARELA ROSARIO TERESA
|1787751
Hora 11:00
|ALVAREZ PAZ ANATILDA
|2460109
|ANGULO FRANCISCO ALFREDO
|6435538
|ARNODO NORMA LUCIA
|6395838
|ARNODO OLGA TERESA
|6395837
|BERTOLINO LUCIA NILDA
|1567299
|BORRE EMILIA ANA MARIA
|4603715
|BURGENER MERCEDES INES
|6623208
|BURGENER VICTOR LUIS
|8009746
|CABRERA ANA MARIA
|4603782
|CEJAS JOSEFA SILVERIA
|4646926
|COMBA YOLANDA
|2456697
|CORAGLIA ISABEL MARIA
|5809532
|CORDOBA MARIA DALINDA
|5215137
|DALMAZZO NESTOR DOMINGO MATEO
|6431129
|FERRARI FRANCISCA ANA
|7154550
|FERRERO ATILIO BAUTISTA
|6408014
|FORNERIS SONILDA NIEVE
|2456649
|FOSSATTO PAULINA MARIA
|5215119
|FRENCIA ADELIA MARIA
|1737147
|FROLA ONELIA GRACIELA
|5288544
|GALANZINO NILVO LUIS
|6426794
|GALANZINO RITA MARIA EMA
|4790013
|GALIMBERTTI ILEN PASIENCIA
|1238178
|GALLIARDE VICTOR RAUL
|8391742
|GAY MARIO OSMAR
|2395352
|GIANINETTI ALICIA AGUSTINA
|4790060
|GIAVENO CLEDI MARIA
|4790054
|PERALTA TERESA FELIPA
|5477945
|PERINI YLEANA ESTELA
|768872
|PERREN ALFREDO HIPOLITO
|6439594
|POLETTI ELVIO MARIO ALDO
|7843199
|PONCE ORLANDO B
|6431103
|RACCA CLEUFA EMILIA
|2722614
|RAMALLO ENZO ANTONIO
|6434732
|RIBERI RAUL ALBERTO
|6439238
|RIERA OSCAR ALFONSO
|8359621
|ROLLE MARIO JOSE
|6435690
|ROSA LUIS BAUTISTA
|6431107
|ROSINA JUAN SANTIAGO
|6437303
|ROSMARI JOSEFA JUANA
|3763150
|SALATIN NORMA CARMEN
|4435299
|SCLARANDI JUAN ALBERTO
|6439228
|VERCELLI VICTOR DOMINGO
|6418315
Hora 12:00
|AIRAUDO FLORENTINA C
|6306872
|ANDREO CELSO JORGE
|6429292
|BERNS ANDRES EMILIO
|5935613
|BUSSI MIRTHA CLARA
|4790030
|CAVALLERO ILDA MAGDALENA
|2407499
|CRUZ ANTONIO FRANCISCO
|6434063
|GALANZINO BILMA ROSA AGUSTINA
|5215141
|GARCIA JOSEFA
|4790092
|GARRONE DELIA TERESA
|7154598
|GRIMALDI IDELTA TERESITA
|5809561
|GUIDETTI MARIA ESTHER
|4646921
|GUTIERREZ TERESA ADA
|4106275
|HOFSTETTER JUAN JORGE
|5938182
|ISEA DOLORES DEL CARMEN
|4122434
|JAPPERT JUAN DOMINGO LUIS
|6447548
|JUAREZ JOSE ALBERTO
|5070242
|LUNA CELINA DEL VALLE
|10056518
|MARTINEZ MARTA
|4646922
|MORINI EDELVINA DELFINA
|5809585
|NAZZI AMALIA BENVENUTTA
|5809555
|PASQUALE PALMIRA REGINA
|7156918
|POSSETTO OMAR SANTIAGO
|6449909
|QUINTEROS TERESITA ALCIRA
|5137837
|RAMALLO RITA JULIA
|4790085
|RICARTE ERACLIA UDELIA
|4404451
|RODRIGUEZ RAUL NICASIO
|6417112
|RUIZ LUIS ANGEL
|6434727
|SIERRA ALIDER RAMON
|6276037
|STELCALDO JUAN CARLOS
|6443863
|SUAREZ CLARA
|4895654
|SUBASE VICTOR DEL VALLE
|8009748
|SUBASSI MARIA MARGARITA
|5215199
|TORRAZZA AIDILIA ROSA
|1130510
|TROMBOTTO LIDIA VIRGINIA JUANA
|8306000
|UTRERA MARIA
|7149649
|VAZQUEZ JOSE ALBERTO
|5534508
|VERON ROQUE HECTOR
|5711362
Hora 13:00
|GUZMAN ASCENCION GILDA
|7154319
|ÑAÑES LORENZO VICTERMAN
|6363855
|STRUMIA DELIA NOEMI
|4123498
|TIRANTI RAUL BERNARDO
|6431118
|ZANINETTI ROSA MAGDALENA
|1065216