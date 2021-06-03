Jueves 3: Nuevo operativo de Vacunación anti-covid en Brinkmann

Los datos de la jornada de testeos en Brinkmann, dejó un resultado optimista. Por primera vez, no hay casos positivos.
Además se confirmó un nuevo operativo de vacunación en el Centro de Salud a partir de la hora 14. Continúa el viernes 4, según la información suministrada desde el Gobierno Municipal.
Listado
VACUNACIÓN 03/06/2021
14:00 HS
ACOSTA ADRIANA ANALIA
ACOSTA ADRIANA BEATRIZ
ACOSTA ALICIA ALEJANDRA
ACOSTA PAULA DEL CARMEN
ACOSTA RITA CLAUDIA SABINA
ACOSTA RUBEN DARIO
ACOSTA SALVADOR ANDRES
ACOSTA VIVIANA VERONICA
ACUÑA MARTA MARIA PABLA
ACUÑA MONICA MARIELA
AFFATICATTI MARIA ALEJANDRA
AGHEMO OMAR JOSE
AGUIRRE ABEL EDUARDO CESAR
AGUIRRE CARLOS ALBERTO
AGUIRRE GRACIELA CRISTINA
ALBARRACIN CARLOS ALBERTO
ALBERTO SUSANA BEATRIZ
ALBORNOZ SERGIO RODOLFO
ALESSANDRIA ROCIO MARIA
ALESSO CRISTIAN ROBERTO
ALMADA MARÍA ISABEL
ALONSO MARIA CRISTINA
ALVAREZ ENRIQUE OMAR
ALVAREZ FERNANDO JOSE
AMARANTE FABIAN RICARDO
AMBROGGIO NORMA LUCIA
AMBROGGIO OMAR ANTONIO
AMPRIMO MARCELO LUIS
ANDINI MARIA CRISTINA
ANGULO LEONARDO ANTONIO
AON JORGE ARIEL
ARCARI JORGE CARLOS
ARCARI JORGE CARLOS
ARDUSSO NICOLAS DANIEL
ARGAÑARAZ GERMÁN LUIS
ARGUELLO CARLOS MANUEL
ARGUELLO CRISTINA SOLEDAD
ARMANDO DIEGO JOSE
ARNAUDO ALEJANDRA ALCIRA
ARRASCAETA SERGIO ALEJANDRO
14:30 HS
ARTETA CARLOS ALBERTO
ASTRADA CAROLINA SOLEDAD
ASTRADA MARIELA ELISA
AVILA ALFREDO OMAR
AVILA KARINA LILIANA
AVILA NOELIA VANESA
BALBINOTTI DIEGO MARTIN
BALBO ALEXIS RENE
BALDERRAMA JORGE LUIS
BALLET NELLY
BARBERO GUSTAVO HERMES
BARBERO JORGE ALBERTO
BARBONAGLIA CARLOS JOSE
BARONETTI LILIANA DE LOURDES
BARRERA VERONICA JESICA
BARRIONUEVO HECTOR ALEJANDRO
BARROS ALFREDO HERNAN
BARROS DAMIAN MAXIMILIANO
BARROS GUSTAVO SEFERINO
BARROS HILDA MARCELA
BARROS MARIA CELESTE
BASIGNANA FERNANDO HUGO
BASIGNANA GUILLERMO
BASUALDO ADRIANA NATALIA
BASUALDO SARA BELQUIS
BATIROLA NORMA GLADYS
BAZAN CRISTIAN OMAR
BAZAN MARIA NANCY
BAZAN MARIA SUSANA
BEDINO ERICA DEL VALLE
BELTRAMINO ERZI MARIA
BELTRAMINO MATIAS DANIEL
BELTRAMINO SERGIO SILVINO
BERGONZI GLORIA DOMINGA
BERMUDEZ GUSTAVO GASTON
BERRUETA ANALIA ALICIA
BERTELLO GERARDO RAUL
BERTOLA DIEGO ANGEL
BERTONA ALEJANDRA SOLEDAD
Bessone Marcelo Fabian
15:00 HS
BIOLATTO MONICA BEATRIZ
BLANGETTI MARILINA VALERIA
BLANGETTI RODRIGO ANGEL
BOERO MIRIAM MARCELA
BOGLIONE MARINA SOLEDAD
BOIERO ADRIAN RAMON
BONINO MARISEL DEL VALLE
BONIVARDO NANCY BEATRIZ
BORDONI JOSE RUBEN
BORGOGNO KATHERINA ANDREA
BORGONOVO ANA ESTER
BORGONOVO NORBERTA ESTELA
BOSCAROL GERMAN LUIS
BOSSIO MARÍA ROSA
BREZZO GISELA BELEN
BREZZO MARIANA PAOLA
BRUERA VANESA ELSA
BUFFA BETIANA ANDREA
BURGENER CINTIA BELEN
BURGENER MICAELA BELÉN
BUSTAMANTE CLAUDIA DEL CARMEN
CABRERA CARLOS ALBERTO
CAMEJO MARIANA ANDREA
CAMPOS LORENA PETRONA
Capanna, Manuel osvaldo
CAPELLINO CRISTIÁN EDUARDO
CARCANO JUAN RAMON
CARIONI LEONARDO RUBEN
CARO CLAUDIA ROSA
CARUBELLI PABLO DANIEL
CASAS JORGE OMAR
CASAS JOSE ALBERTO EDUARDO
CASAS NANCY PAOLA
CASTAGNO SERGIO RENE
CASTELLANO MARCELO LILIO
CASTELLANOS BETIANA DEL VALLE
CASTELLI CARLOS HORACIO
CASTILLO CLAUDIA CATALINA
CASTILLO MABEL ALEJANDRA
CASTOLDI MARIO SEBASTIAN
15:30 HS
CASTRO HECTOR ANTONIO
CAVAILLE ARIEL FERNANDO
CAVALLO ALFREDO SANTIAGO
CEJAS MARIA ELENA
CERUTTI NORMA MARIA
CHAVEZ LUIS ALBERTO
CHAVEZ ROSANA CARINA
CHAZARRETA ESTELA MARIS
CHIALVO DANIEL FERNANDO
CHIALVO MARIA ALEJANDRA
CHIAPERO GRACIELA RITA CELIA
CHIAPERO NÉSTOR FABIÁN
CHIAPERO VANESA SOLEDAD
CHIAVASSA HUGO ALEJANDRO
Chiavassa, Franco
CHIRGUITA VERA ALETZAIDA MARIA
CLIMIÑO MIGUEL ANGEL
CLIMIÑO VICTOR OSCAR
COLETTI CAMILA ALDANA
COMBA CLAUDIA EUGENIA
COMBA HELIANA NOELIA
CORDOBA CLAUDIA MATILDE
CORDOBA MACIEL DAVID
CORDOBA MARIO LUIS
CORDOBA OSCAR ALCIDES
CORIGLIANI NORMA LUISA
CORONEL NORA RAQUEL
CORTEZ JUAN CARLOS
CORVALAN DANIEL HUGO
CORVALÁN DAVID FABIÁN
CORVALÁN GABRIELA ALEJANDRA
CURETTI GRACIELA SUSANA
CZECH FLORENCIA AYELEN
DALMASSO GABRIEL FERNANDO
DANIELE GABRIELA ANDREA
DANIELE HORACIO JOSE
DANIELE NORA MARIA
DAVICO ANALÍA CAROLINA
DAVICO DIEGO DAMIAN
DAVILA EDUARDO PEDRO
16:00 HS
DECAROLI HORACIO GASPAR
DELGADO ELSA MERCEDES
DELRIVO MARCOS LUIS
DELSOGLIO CAROLA GUADALUPE
DELSOGLIO GUSTAVO RAMON
DEPETRIZ MELISA SOLEDAD
DIAZ MARIELA CARINA
DIAZ PEDRO ALBERTO
DIAZ SERGIO OMAR
DIAZ ZULMA LAURA
DINOTO EMILIO SANTIAGO
DOGLIANI HUGO ALBERTO
DOGLIANI MAXIMILIANO RAUL
DOMINGUEZ VIVIANA ELIZABETH
DOTTA RUBEN DANIEL
DUCLER MYRIAM IMELDA MARIA
DURANDO ANALIA SILVIA
EDER EDGAR DARIO
ELSENER ANGELICA MABEL
ERBETTA LILIANA BEATRIZ
ERBETTA LILIANA BEATRIZ
ESPIL JOSE MANUEL
ESPINDOLA ARIEL NORBERTO
ESPINDOLA FABIAN EMILIO
FADER GRETEL EDIT
FALTONI MARIELA ROSANA
FARIA MARIA CRISTINA
FARIAS ALFREDO RODOLFO
FARIAS ESTELA MARIS
FARIAS FIAMA BELEN
FARIAS MARISA MONICA
FARIAS VERONICA PAOLA
FASSINO ZULMA MARIA
Fazio, Marcelo Gianni
FERNANDEZ CINTIA EMILCE
FERNANDEZ DARIO ALBERTO
FERNANDEZ LUIS MIGUEL
FERRANDO SANDRA SONIA
FERRARESE FERNANDO JAVIER
FERRERO GLORIA NELIDA
16:30 HS
FERRERO RUBEN ATILIO
FERREYRA HUGO GUILLERMO
FERREYRA JUAN JOSE CEFERINO
FESSIA MARISA MARGARITA
FESTA SILVANA SOLEDAD
FIRMANI JULIO CESAR
FLORES ROMINA GISEL
FORNERIS STELLA MARIS
FRANCIONI RAUL GUILLERMO
FRANCO GRACIELA GUADALUPE
FRONTERA JORGE CEFERINO
GAIDO MARISABEL ELSA
GAITAN EZEQUIEL ALEJANDRO
GALANZINO CARINA MARIA
GALANZINO RAUL ALEJANDRO
Galanzino, Mario Alberto
Galanzino, Omar Segundo
GALFRE ELBA PATRICIA
GALFRE JUAN DOMINGO OSCAR
GALLEGOS MATIAS DANIEL
GALLEGOS ROSA DEL VALLE
GALLOTTO HERNAN GUSTAVO
GALLOTTO SERGIO RODOLFO
Galvan Claudia Marisa
GARELLO MARINA ANDREA
GARIONE VANINA PAOLA
GATTO MARIA SOLEDAD
GAY EDUARDO GABRIEL
GELSO MARIELA CAROLA
GERBAUDO MARCELA BEATRIZ
GERBAUDO MONICA FRANCISCA
GERBAUDO SUSANA MARTA
GHERSI DIEGO DANIEL
GHINAUDO NANCY SONIA
GHIONE BIBIANA DOMINGA
GIACOSA ORNELLA
Giecco, Nicolás Miguel
GILI TERESITA DEL VALLE
GIMENEZ ESTELA MARIA
GIOINO LEONARDO JOSE
17:00 HS
GIORDANO DANIEL EGIDIO
GIORDANO ELVIO MARIO
GIORDANO MARIANO ALBERTO
GIORGIS DANIEL ANGEL
GIORGIS DAVID JAVIER
GIORGIS MARTIN HORACIO
GIORSETTI HECTOR ANTONIO
GIOVANINI PATRICIA MARCELA
GODOY DELIA BEATRIZ
GODOY MARIA ANGELICA
GOMEZ FELISA
GONZALEZ CEFERINO DANIEL
GONZALEZ DANIEL ENRIQUE
GONZALEZ ELDA DEL CARMEN
GONZALEZ SUSANA DEL VALLE
GOROSITO CEFERINO JESUS
GOROSITO RAMÓN SALVADOR
GOTTARDI JORGE RUBÉN
Gottardi, Marcos Cesar
GOYTEA ANA BEATRIZ
GRANDE CLAUDIA PATRICIA
GRANDE VERONICA DEL VALLE
GRIMALDI SILVIA RAQUEL
GROSSO DANIEL JOSE
GUDINO RAUL MARCELO
GUERRERO RAQUEL YOLANDA
GUTIERREZ DANIEL ALEJANDRO
GUTIERREZ EDUARDO HORACIO
GUTIERREZ GRISELDA CELINA
GUTIERREZ LUCIANA DEL VALLE
GUTIERREZ MARCOS ALEJANDRO
GUTIERREZ RICARDO ISMAEL
GUTIERREZ SULMA HIMAR
HASPERT NANZI ELISABET
HEREDIA CAROLINA BELÉN
HEREDIA GLADYS DEL CARMEN
HEREDIA RAMON OSCAR
HEREDIA SILVANA CLAUDIA
HEREDIA SUSANA MARIA
HERNANDEZ RAFAEL OSVALDO
17:30 HS
HERRERA HUGO HUMBERTO
HIDALGO GISELA VIVIANA
HOFSTETTER JOSE MARIA
IBANEZ MARCOS NORBERTO
IBAÑEZ JESUS MANUEL
IBAÑEZ JULIO CESAR
IBAÑEZ ROQUE SEFERINO
INGARAMO LORENA DEL VALLE
IRALDE JOSE JAVIER
JAPPERT JUAN EDUARDO
JEGENA MARIA ALEJANDRA
JUAREZ JULIO LUJAN
JUAREZ MARÍA ROSA
JUAREZ NESTOR FELIPE
JUNCO FABIAN CARLOS
KORAP VIVIANA BEATRIZ
LAPALMA ETEL EVELIN
LAZZARINI MATIAS
LEDERHOSS MARTA ISABEL
LEDESMA DIEGO DANIEL
LEDESMA FABIAN GABRIEL
LEDESMA JORGE NICOLAS
LEGUIZAMON ESTELA MARIA
LEGUIZAMON JUAN CARLOS
LEGUIZAMON SOLEDAD MATILDE
LEIVA JAVIER GUSTAVO
Leiva Lorena Susana
LELL MABEL ROSA
LENARDUZZI SANDRA MARCELA
LENCINA ALEJANDRA BEATRIZ
LENCINA CARLOS DARIO
LENCINA JUAN MANUEL
LIBUA ASUNTA MARGARITA
LIBUA NESTOR JOSE
LOPEZ CLAUDIO ALEJANDRO
LOPEZ ESTELA BEATRIZ
LOPEZ MARIA HILDA RAMONA
LOPEZ MARIELA DAYSI
LOPEZ MARTHA EVANGELINA
LOPEZ VICTORIA ALEJANDRA
LOVAIZA MARGARITA
LOVERA NORMA BEATRIZ
LOVERA ROQUE MARTIN
LOZA ZULEMA BEATRIZ
LUDUEÑA ANALIA VERONICA