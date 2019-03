El Jueves asume Bosco en Comisaría de Brinkmann. Derfler lo hizo en Las Varillas

Según la información proporcionada hace instantes, el Jueves asume Facundo Bosco en la Comisaría de Brinkmann. Marcos Derfler lo hizo en Las Varillas

Parte de Prensa 10, 30 horas

En la fecha y hora indicada con la presencia del *Sr. Sub Director de Unidad Regional Crío. My. Mauricio Rantica*, se llevó a cabo el acto formal de Asunción del Sr. Jefe de Zona III, Crío. Insp. Marcos Derfler, y Jefe de Cría. Las Varillas, Sub Crío. Luis Tejeda, en remplazo del Crio insp. Diego Rodriguez, presentes autoridades Municipales, judiciales, representante de instituciones locales, prensa y público.