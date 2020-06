La Estación Café & Bar: “Volvieron los desayunos y las meriendas en esta nueva normalidad”

Volvieron los restaurantes, bares y comercios que expidan comida, que hasta ahora estaban habilitados únicamente para delivery y take away. Luego de anunciar con los miembros del Comité de Crisis la aprobación por parte del COE Central de nuevos protocolos. Mediante el decreto 87-20 al que el Municipio de Brinkmann adhirió.

De esta manera volvió a recibir a sus clientes La Estación Cafe-Bar, ubicado en pleno centro de la ciudad, su titular, Martín Rovai estuvo en contacto con Universal Medios para referirse a esta reapertura.

“Estamos adaptándonos a la nueva normalidad como se llama ahora, pero con las ganas de siempre de poder trabajar; estuvimos todos reunidos para conocer los alcances de los protocolos y adecuarnos los más pronto posible; nosotros no debimos modificar mucho porque tenemos firmes exigencias por parte de YPF lo cual mantenemos permanentemente nuestra buena higiene; ya veníamos otorgando alcohol en gel a los clientes, pero sí la profundizamos; ahora contamos con alfombras sanitizantes y mantenemos las superficies desinfectadas constantemente…”, dijo Martín.-

Agregando “en cuanto a la infraestructura del lugar tenemos capacidad para recibir entre 10 y 12 personas con los distanciamientos de mesas que exijan; los clientes no podrán juntar mesas; las mismas estarán vacías, sin servilletas o azúcares, tal como nos piden…”. “Pedimos comprensión por parte del cliente y ellos deberán tener buena colaboración para aceptar las reglas, con paciencia podemos lograrlo, estamos bien informados y estamos para el cliente…”.-

Sobre la situación actual, “lamento la gente que aún no puede trabajar, fuimos siempre escuchados cuando necesitamos reuniones, fue muy buena la recepción, tuvimos que trabajar nuestra paciencia, los tiempos de uno no son los mismos que las instituciones; todos buscamos lo mismo, poder trabajar, alvanzar y no retroceder”.-

Se deberá respetar los días que corresponden para acercarse al lugar, días pares (pares; los días impares (impares), en un marco ordenado para respetar las disposiciones.

Esperamos a nuestros clientes!!!

Ver protocolo

Entre las medidas de bioseguridad incluidas en el protocolo se recomienda atender con reserva anticipada, a fin de planificar la cantidad de comensales desde el día anterior, previendo un tiempo prudente de consumo y proceder a la correcta desinfección entre cada reserva. En ningún momento se podrá superar la densidad de ocupación recomendada, establecida en 1 persona cada 2,25 metros cuadrados.

Audio Entrevista “La Supermañana”- Nota Martín Rovai

Fotos: