Lalcec Brinkmann: Campaña para control de mamas y útero. “Es importante la prevención y los controles disminuyeron”

Campaña nacional de concientización de Lalcec: “Si querés cuidarte, salí de tu casa”. Hoy con la visita de Mariuchi Giovanini, Pta de la Comisión de Luz de Vida Brinkmann. Se realiza agosto septiembre los controles de mamas y útero a cargo de los profesionales Marcelo Racca y Antonella Morini.

“La preocupación sigue siendo el cáncer y pedimos que las mujeres saquen turnos para poder atenderse”. Con preocupación vemos que han disminuido en un 80% los estudios de prevención debido a que el foco actual es solamente el COVID-19. Nuestra misión es una Argentina sin cáncer y solo llegaremos a conseguirla a través de la prevención y detección temprana. Eso es justamente lo que hoy no está pasando. Nuestra prioridad, ayer, hoy y siempre, deben ser nuestros pacientes.

LALCEC Brinkmann, adhiriendo a esta premisa de la institución madre, recomienda que no solo se cuiden del coronavirus, protéjanse también de otras patologías que son causales de muerte. Por eso, como bien dice el slogan de campaña. “Si querés cuidarte, salí de tu casa”. Pero no salir por el gusto de salir, sino salir para hacerte los controles preventivos y curativos.

LUZ DE VIDA comunica a todas las mujeres desde 40 años o antes, si tiene antecedentes, de las comunidades de su jurisdicción: Brinkmann, Seeber, Colonia Vignaud y La Paquita, que ya está en funcionamiento su mamógrafo, con prácticas todos los miércoles, para que no tengan que ir más lejos para tal control fundamental.

Convenios con algunas mutuales y obras sociales, descuentos especiales para asociadas de Luz de Vida y mamografías a valores de costo para cualquier otra interesada. No esperes el año que viene, hay motivos prioritarios que no pueden esperar, la prevención del cáncer es uno de ellos, no se puede postergar para el año que viene.

Consultá previamente y reservá tu turno en su local social de Alicia Moreau de Justo 387, teléfono 401270, de Brinkmann.-

Sobre Lalcec Giovanini explicó que “logramos recaudar con las ventas de Alfajores OKI OKI $30.200 pesos, se vendieron 400 docenas; con los billetes de $5 pesos juntamos $18000 pesos y tenemos como objetivos trabajar en el mantenimiento del banco ortopédico y del edificio, son muy necesarios; trabajamos con algunas prepagas y queremos que la gente se acerque”; agregó “para las campañas la gente de la zona puede consultar a los Municipios para poder llegar en trafic municipales a los controles en Brinkmann”.-

En cuanto a la Campaña de julio, Próstata, fueron 20 los pacientes atendidos.

Atención de lunes a viernes de 8:30hs a 10:30hs, por la tarde desde las 16:30 horas, Alicia Moreau de Justo 387, teléfono 401270.

Audio Entrevista “La Supermañana”

Foto: