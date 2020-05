Las peluquerías de Brinkmann regresaron a la actividad con estrictos protocolos

La ciudad pedía por el regreso de este rubro; canas, puntas resecas, falta de color, y ahora con la cuarta fase de la cuarentena que, con la flexibilización, les devolvió la vida a las peluquerías de Brinkmann.-

La atención ahora está enmarcada en un protocolo de seguridad para evitar posibles contagios de Covid-19, por lo que es reducida y únicamente con turnos.

Carolina Bazán, desde EnreDos, nos abrió sus puertas para mostrar cómo se adaptó para poder atender a sus clientes.

Bazán dijo “trabajamos bajo estricto protocolo, donde encuentro un punto bastante “raro” y no comparto, que es la no utilización del secador de pelo, en una peluquería a una mujer no secarle el cabello es castigarla”, “Trabajamos para que la gente no esté tanto dentro del local y tener una atención dinámica”, “no podemos mandarla a la calle con pelo mojado, esto nos limita para tratamientos y que realizamos a diario, pero nos adaptamos; estamos bien preparados, mascarilla, guantes, delantal, alcohol en gel, y desinfección de cada elemento y uso individual de peines…”, sentenció.

La estilista indicó “que trabajar con turnos no fue un problema, ya que así lo hizo siempre, pero ahora debemos atender según la terminación de DNI como establece el decreto Municipal, de lunes a viernes trabajamos de 8 a 12hs, los sábados de 8 a 13hs, solo con turnos cada 30 minutos aproximadamente…”.-

Explicó “Mi Escuela de Peluquería esta cerrada, no esta habilitada para trabajar, lamento mucho por mis alumnas, pero dar clases virtuales no era posible, es una carrera que necesita mucha práctica, esperaremos nuevas directivas, y ojala que todos los rubros puedan reactivarse por el bien de todos…”.-

Audio Nota “La Supermañana”