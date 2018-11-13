Lista de abonados ganadores de estadías a Bariloche y Cataratas del Iguazú

Universal Televisión y Lucat Turismo te llevan a Bariloche y Cataratas del Iguazú. Los abonados de Universal Televisión tienen nuevamente la posibilidad de viajar a dos lugares maravillosos.
De la mano de la Agencia Lucat Turismo y nuestro medio, quienes tienen sus cuotas al día pudieron participar del sorteo de estadías a San Carlos de Bariloche y Cataratas del Iguazú.
Los abonados pueden consultar llamando a los teléfonos 03562 455240 455807, acércate a nuestras oficinas, AV. Pte. Perón 815 .
Ganadores:
|ABRIGO PABLO
|LAS HERAS 1058
|ACUÑA MARTA
|GRAL PAZ 1134
|ALBORNOZ RODOLFO
|RIVADAVIA 38
|ALVAREZ J.MANUEL
|SARMIENTO 865
|ANDREO CELSO
|LAVALLE 288
|ANDREO MARCELA
|SARMIENTO 1199
|ASTRADA MATIAS G-
|AM JUSTO 375
|ATIA MARIO
|ESTRADA
|BAEZ ALICIA
|GRAL PAZ- 1015
|BELTRAMINO DANIEL
|PUEYRREDON 425
|BIASIOL NELSO
|LAS HERAS 234
|BLANCO VIVIANA
|FALUCHO 1225
|BORGATELO ALCIDES
|GUEMES 1106
|BOSIO DIEGO
|SAN JOSE 466
|BURGOS M. ELENA
|BRASIL 1388
|CANALIS JOSE N-
|BS AS- 830
|CASTAÑARES ADELA
|FALUCHO 990
|CAVAGLIA SABINA
|SAN LORENZO
|CEJAS CLAUDIO
|BV-SAN MARTIN
|CHIAVASSA ELDO
|SARMIENTO 1076
|CORRADI HORACIO
|SARMIENTO 705
|DALMASSO NESTOR
|PITT. FUNES 889
|DANIELE JUAN ALBERTO
|SAN JOSE 127
|DELRIBO HECTOR
|ARMANDO BO 751
|DOMININI OCLIDES
|IRIGOYEN
|ENRICO GERARDO
|PAPARELLA 123
|FERNANDEZ ADELINA
|ARMANDO BO 759
|FERRARESI ELVER
|BV.PIOMONTESES 133
|FERRERO ELADIO
|ZAMPOL 175
|FERRERO RAUL II
|J- MARMOL 322
|FOCES OMAR
|CASEROS 579
|FROLA HUGO
|25 DE MAYO 922
|GALANZINO NILVO
|STO-DGO 345
|GALLINO HUGO
|BV. SAN MARTIN 1058
|GIORDANO GABRIEL
|LUGONES 558
|GIORDANO TERESA
|SARMIENTO 1357
|GIORGIS MARIANA
|LAS HERAS 1377
|GODOY LILIANA
|STA.M.ORO 461
|GONTERO VIRGINIA
|STA ROSA 995
|GONZALEZ ESTELA M
|GRAL PAZ 996
|GOROSITO LILIANA
|C-PELLEGRINI 135
|GUGLIELMONE VERONICA
|BV.BELGRANO 795
|GUTIERREZ RAMONA
|SARMIENTO 565
|IBAÑEZ JACINTO
|CORDOBA 918
|IBAÑEZ YANINA V-
|CORDOBA /GRAL PAZ
|LAMAYEN CARLOS
|STA ROSA 932
|LOPEZ BEATRIZ
|LOS ANDES 915
|LUDUEÑA MARTIN
|SAN JUSTO 127
|LUDUEÑA OSCAR
|SARMIENTO 1777
|MADERA LUIS
|C-PELLEGRINI 155
|MAIDANA ALDO
|SAN JUAN 863
|MANRIQUE JORGE
|SAN LORENZO
|MANSILLA NATALIO
|LAS HERAS
|MARENGO MARIA
|C-PELLEGRINI 465
|MICKLES MANUEL
|LAVALLE 357
|MOLINA OMAR
|SARMIENTO 1932
|MOLINO ADELINA
|DR-PITT FUNES 912
|MORESSI ALBERTO 1962
|SARMIENTO 1962
|MORINI ELIDA
|LUGONES 625
|MUMET ANTONIO
|ARMANDO BO 732
|NADIN SILVANA
|DR.PITT FUNES 822
|NAVARRO MIGUEL
|C-PELLEGRINI 235
|NEDER ILDA SUSANA
|STA ROSA 725
|ORTIZ LILIANA
|SAN LZO 974
|PAGANINI ESTELA
|BOLIVAR 828
|PALACIOS FRANCISCA
|BOLIVAR 359
|PEDRAZA CAROLINA
|BOLIVAR 1096
|PEIRETTI FRANCISCO
|ARMANDO BO 735
|PERALTA RICARDO
|GRAL PAZ-1340
|PERALTA ROSANA
|GUEMES 875
|PERROSINO MARCEL
|STA ROSA-461
|PONS MIRTHA DOMINGA
|IRIGOYEN 1369
|PRONINO OSVALDO
|25 DE MAYO 1060
|QUAGLINO SILVIA
|BV-LOS PIAMONTESES 1408
|QUIROGA ALFREDO II
|SAN JUAN 310
|RACCA LILIANA
|SAN LORENZO
|RAMIEREZ LUIS
|CORDOBA 494
|RAUSCH VIRGINIA
|LAVALLE 392
|REINA DELMO
|LUIS TIRANTI 253
|REYNA ANTONIA
|PERU 167
|RODRIGUEZ NOLLY
|INT-ZAMPOOL 891
|RODRIGUEZ RAUL
|RIVADAVIA 822
|SCALERANDI MARCELO
|BV. SAN MARTIN 1062
|SCOLASTICO RAMON
|FALUCHO 889
|SORIA RENE
|SAN LZO 649
|SOSA MARTA
|SAN LORENZO 1018
|SOSA NELIDA
|LAS HERAS 774
|TAVANO ROBERTO
|ALBERDI 1231
|TEVEZ OSVALDO
|J.B. BUSTOS 811
|TOMASINI OSCAR
|25 MAYO 1179
|TOMATIS JOSE
|S. GIAVENO 122
|TORANZO MONICA
|R.LAPALMA 348
|TRIVELLI MIGUEL
|STA ROSA 220
|UTRERA ALCIDES
|SAN JOSE 436
|UTRERA HERNAN
|GUEMES 949
|UTRERA M.BELEN
|STA.M.ORO 134
|UTRERA VICTOR
|AV.BRINKMANN 379
|VANETTI ESTELA A-
|GUEMES 866
|VARELA CONCEPCION
|GRAL.PAZ 972
|VEGA ESTEFANIA
|C-VARGAS 735