Los odontólogos ante el coronavirus: medidas para prevenir el contagio

Los trabajadores del sector de salud forman parte de las personas que tienen los empleos más riesgosos: pueden encontrar enfermedades e infecciones a diario y generalmente trabajan de cerca entre sí y sus pacientes. Hoy nos tocó visitar el consultorio del odontólogo local Diego Racca. La atención es únicamente urgencias y con turnos pactados.

De este modo, es inevitable pensar qué es lo que sucede con las personas que debido a su trabajo diario tienen que permanecer de alguna forma en contacto con otro individuo en zonas sensibles de contagio como lo son los ojos y la boca sin saber, si esa persona es asintomática o tuvo algún síntoma. Una de estas profesiones en primera línea es la de los odontólogos.

“Somos los que estamos en la primera línea de posible contagio ya que tenemos contacto directo con los pacientes pero tomamos todas las medidas preventivas para protegernos; hoy únicamente atendemos urgencias no tratamientos ni cirugías, aseguró Diego Racca, Odontólogo.

Agregó “Desde el momento previo al que ingresan a la sala de espera al ser atendidos, todo va a cambiar para garantizar la seguridad de los profesionales de la salud así como la de los pacientes”. Ahora usamos “una cofia, doble barbijo, antiparras, guantes y tapa bocas”. “Como primera medida al paciente le damos todos los elementos para que se desinfecte cuando llegue de la calle. Luego le vamos a dar un camisolín estéril descartable, ya que viene de afuera y no sabemos con qué estuvo en contacto y guantes para que no toque ninguna superficie. En el caso del profesional, tendrá el mismo un traje especial, un barbijo N95, antiparras o pantalla de aislamiento acrílico, guantes y tapa botas”, “recomendamos al paciente venir solo, en caso de menores solo con un miembro de la familia; sin carteras o mochilas; ropa cómoda; ingresan pasando por una alfombra con desinfectante, para luego seguir pasos estrictos hasta poder empezar el trabajo de odontología; acá el paciente debe lavarse las manos o colocarse alcohol en gel antes de ingresar al consultorio, donde se le indicará hacer un enjuage de 30 segundos con algún agente oxidante como por ejemplo agua oxigenada diluida, para reducir la carga viral”.

Llevamos a cabo los procedimientos de limpieza, desinfección, esterilización y las normas básicas de bioseguridad que se venían utilizando, con algunas modificaciones debido a que la saliva es una vía de transmisión del virus y los odontólogos están expuestos a los aerosoles, saliva y a una distancia de trabajo corta (menor a 1 metro de la boca del paciente, generalmente 50 cm).

Racca agregó “importante que al llegar el paciente debe llenar un cuestionario con preguntas en relación a si ha estado con pacientes con coronavirus, si tiene fiebre, tos, entre otros, para que el odontólogo pueda tomar decisiones. Se trata de una Declaración Jurada”.

Manifestó que “Trabajamos por teléfono y con turnos todo lo que sea urgencias, la idea es espaciar a cada paciente para que la sala de espera no se llene y no se ponga en riesgo a la persona que está en el consultorio”. “Para los odontólogos, sanitizar e higienizar tanto el consultorio como las herramientas con las que opera no es un hábito novedoso, sino que es algo que se hace siempre. Los nuevos cambios que se adoptan son para el paciente y para personas administrativas del consultorio que también se ven afectadas “.-

Protocolos del Colegio de Odontólogos de Córdoba y el COE Central:

Nota “La Supermañana”